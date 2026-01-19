YouTube-Revolution: Wie die Plattform TV-Sender bedrängt

YouTube wächst mit 2,5 Milliarden monatlichen Nutzern rasant und verändert die Medienlandschaft. Erfahren Sie, wie traditionelle Sender reagieren und welche Chancen und Risiken entstehen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

• Warum Youtube mit 70 Millionen deutschen Nutzern monatlich die TV-Sender bedrängt.

• Weshalb RTL auf der US-Plattform gezielt eigene Business Channels aufbaut.

• Wie die Videoplattform den Gesamtmarkt von 800 Milliarden Dollar umverteilt.

