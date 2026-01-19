Finanzen

US-Anleihemarkt in Alarmbereitschaft: Aus Sicht eines Top-Ökonoms wächst das Risiko für Investoren

Ein dänischer Star-Ökonom schlägt in den USA Alarm: Die Mischung aus aggressiver Finanzpolitik, politischem Druck auf die Notenbank und neuen geopolitischen Konflikten könnte den Anleihemarkt ins Wanken bringen. Droht 2026 ein gefährlicher Renditeschock?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.01.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Interview mit Top-Ökonom Jens Nordvig bei CNBC am 21. August 2025: Ernsthafter Test des Anleihemarktes (Foto: CNBC.com).

Im Folgenden:

  • Warum könnte der US-Anleihemarkt 2026 härter reagieren als viele erwarten?
  • Wie gefährlich ist politischer Druck auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve?
  • Was bedeutet ein „komplettes Reset“ am Rentenmarkt konkret für Investoren?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

