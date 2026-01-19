IWF sieht Deutschland 2026 stärker wachsen – Optimismus für Wirtschaft

Deutschland könnte laut IWF-Prognose mit 1,1 Prozent Wirtschaftswachstum 2026 wieder aufholen und andere G7-Länder übertreffen. Positive Entwicklung durch staatliche Investitionen (Foto: dpa).

Deutschland könnte laut IWF-Prognose mit 1,1 Prozent Wirtschaftswachstum 2026 wieder aufholen und andere G7-Länder übertreffen. Positive Entwicklung durch staatliche Investitionen (Foto: dpa). Foto: Monika Skolimowska

Im Folgenden:

• Warum der IWF Deutschland 2026 stärker als andere G7-Staaten wachsen sieht.

• Weshalb die deutsche Wirtschaft nicht mehr Schlusslicht unter den Industrienationen ist.

• Welche Faktoren laut IWF für den optimistischeren Wirtschaftsausblick Deutschlands sprechen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.