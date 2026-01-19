Panorama

Putins Angst vor Journalisten: Der Fall eines norwegischen Mediums

Fünf Journalisten im norwegischen Grenzort Kirkenes geraten ins Visier des Kreml: Russland erklärt ihr Medium zur „unerwünschten Organisation“. Was wie ein Nischenkonflikt wirkt, entpuppt sich als Angriff auf Pressefreiheit – mit gefährlichen Folgen. Wie weit geht Putin?