Goldpreis-Rekordhoch: Gelbes Edelmetall erstmals über 4.700 US-Dollar – Silberpreis ebenfalls mit Allzeithoch

Neues Goldpreis-Rekordhoch über 4.700 US-Dollar

Ein neues Goldpreis-Rekordhoch ist am Dienstag im frühen Handel in den Fokus der Anleger gerückt: Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold stieg zeitweise um bis zu ein Prozent auf 4.717,10 Dollar – damit kostete das Edelmetall erstmals mehr als 4.700 US-Dollar. Auch danach blieb das Goldpreis-Rekordhoch nahezu intakt: Zuletzt lag der Preis bei 4.711 Dollar und damit weiterhin 0,9 Prozent im Plus.

Parallel dazu markierte auch Silber einen historischen Höchststand. Der Silberpreis stieg in der Spitze um 0,4 Prozent auf 94,73 Dollar und war damit ebenfalls so teuer wie noch nie. Zuletzt rutschte der Silberpreis allerdings leicht ins Minus.

Damit setzt sich die Rekordserie fort: Gold und Silber bleiben angesichts zahlreicher geopolitischer Krisen gefragt. Für viele Investoren gilt das Goldpreis-Rekordhoch als Ausdruck einer Flucht in Sicherheit. Das zeigt sich auch daran, dass der Goldpreis aktuell nicht nur von kurzfristigen Marktschwankungen, sondern zunehmend von politischen Spannungen und Zinserwartungen beeinflusst wird.

Goldpreis: Marke von 4.700 Dollar "geknackt"

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern spielte am Dienstagmorgen vor allem die Politik von US-Präsident Donald Trump eine Rolle. Im frühen Dienstagshandel kletterte der Goldpreis aufgrund anhaltender Trump-Drohungen in diese historischen Sphären. Trumps Grönland- bzw. Zollpolitik belasteten das globale Marktsentiment und lösten eine verstärkte Flucht in sichere Häfen aus.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Goldkurs durch den Dollar, der nachgab – ein Faktor, der Edelmetallpreise häufig stützt. Gleichzeitig ging es mit den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach einer markanten Verkaufswelle zunächst bergauf, auf das höchste Niveau seit Ende August.

Auch Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed waren mitverantwortlich. Der Oberste Gerichtshof der USA will sich in dieser Woche mit dem Fall befassen, der Trumps Versuch betrifft, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt aktuell eine Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent an, dass am 28. Januar eine Zinssenkung um 25 Basispunkte verkündet wird.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis aktuell mit steigenden Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich (gegenüber Freitag) der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 123,00 auf 4.718,40 Dollar pro Feinunze. Damit bleibt der Trend klar: Das Goldpreis-Rekordhoch bestätigt den Eindruck, dass Anleger Gold derzeit als stabilen Anker im unsicheren Umfeld suchen.

Gold als Wertanlage: Sichere Bank in Krisenzeiten?

In Krisenzeiten steigt der Goldpreis – und das Goldpreis-Rekordhoch zeigt, wie stark diese Logik derzeit greift. Gold gilt als sogenannter „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten und war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Analysten begründen die gestiegene Nachfrage unter anderem mit zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten.

Dabei rückt auch das Goldpreis-Allzeithoch für viele Anleger als Signal in den Vordergrund: Edelmetalle – allen voran Gold – gelten als Schutz in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber wiederum ist zusätzlich ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

Der neue Goldrausch

Der Handel mit dem Edelmetall boomt. Der Run auf Münzen und Goldbarren ist enorm, Goldhändler berichten von Wartezeiten und vergleichen den Ansturm mit jenem in der Coronazeit. Der Goldpreis stieg allein im vergangenen Jahr um satte 65 Prozent – der größte Jahresgewinn seit 1979. Historisch betrachtet sind solche Preissprünge bei Gold äußerst selten, denn die größten Goldkäufer sind in der Regel Notenbanken und Zentralbanken, die ihre Käufe sorgsam abwägen. Ende 2025 sprangen auch Banken, Fonds und Kleinanleger auf den Zug auf.

Auch Silber zog kräftig an: Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 31 Prozent nach oben. Allein im Dezember 2025 schoss der Silberpreis um 40 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen.

Goldpreis-Rekordhoch: Was bedeutet das für Anleger?

Das aktuelle Goldpreis-Rekordhoch steht damit nicht isoliert, sondern ist das Ergebnis mehrerer Faktoren: geopolitische Unsicherheit, Sorgen um Zinspolitik und Notenbank-Unabhängigkeit sowie eine klare Suche nach Stabilität. In diesem Umfeld wird das Goldpreis-Rekordhoch für viele Marktteilnehmer zum zentralen Bezugspunkt – genauso wie das Goldpreis-Allzeithoch, das immer neue Kursmarken in den Blick rückt.

Zugleich zeigt der Goldkurs, dass Edelmetalle derzeit von einem breiten Stimmungsbild getragen werden. „Venezuela, Grönland, diese von Trump verursachten Unsicherheiten, die treiben das Gold“, so Kindermann. Dazu komme die Aussicht auf fallende Zinsen in den USA.

Damit bleibt das Goldpreis-Rekordhoch ein Spiegel der Weltlage – und für Investoren ein deutliches Zeichen, wie stark Sicherheit aktuell gesucht wird.