Panorama

Verdi-Warnstreik bremst Pendler aus: Wirtschaft warnt vor Folgen

Der Verdi-Streik trifft Autofahrer genau zum Start in den Tag: Warnstreiks im öffentlichen Dienst sorgen für Sperrungen, Umleitungen und längere Fahrzeiten. Während einige Regionen kaum betroffen sind, stehen andernorts Tunnel und Brücken still – wie groß wird das Chaos?