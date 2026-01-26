Unternehmen

Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Digitalisierung und Wirtschaftskrise treffen Stifte-Hersteller

Die Hersteller von Textmarker, Buntstift und Co. stecken in der Krise: Im Digital-Zeitalter greifen immer weniger Menschen zum Stift. Faber-Castell, Staedtler und Stabilo sehen sich zum Gegensteuern gezwungen. Welche Rahmenbedingungen den Stifte-Herstellern zu schaffen machen, wie sie darauf reagieren und Neues wagen. Erlebt der Stift ein Comeback?
Autor
Mirell Bellmann
26.01.2026 16:11
Lesezeit: 6 min
Stabilo, Faber-Castell und Staedtler im Wandel: Ist der Textmarker ein Auslaufmodell? (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Wie Digitalisierung und Konsumzurückhaltung den Umsatz der Stift-Hersteller schrumpfen lassen.
  • Warum Stabilo, Faber-Castell und Staedtler mit Stellenabbau und Werksschließungen reagieren müssen.
  • Weshalb limitierte Editionen und Kooperationen mit Luxusmarken den Stiften neue Zukunft geben.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

