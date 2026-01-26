Unternehmen

Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Digitalisierung und Wirtschaftskrise treffen Stifte-Hersteller

Die Hersteller von Textmarker, Buntstift und Co. stecken in der Krise: Im Digital-Zeitalter greifen immer weniger Menschen zum Stift. Faber-Castell, Staedtler und Stabilo sehen sich zum Gegensteuern gezwungen. Welche Rahmenbedingungen den Stifte-Herstellern zu schaffen machen, wie sie darauf reagieren und Neues wagen. Erlebt der Stift ein Comeback?