EU verschärft Cybersicherheit: Neue Pläne für 5G-Netze und Hochrisiko-Anbieter

Die EU verschärft ihre Cybersicherheitsregeln und will Risiken in der digitalen Infrastruktur konsequenter begrenzen. Erzwingt der neue Kurs einheitliche Standards oder vertieft er den Konflikt um Technologie und Abhängigkeiten in Europa?
23.01.2026 06:00
Lesezeit: 2 min
Die EU verschärft ihre Cybersicherheitsregeln und prüft ein verbindliches Vorgehen gegen Huawei und andere chinesische Anbieter in den europäischen 5G-Netzen (Foto: iStock.com, HJBC) Foto: HJBC

Im Folgenden:

  • Wie EU-Staaten künftig mit Huawei und ZTE in 5G-Netzen umgehen müssen.
  • Warum die EU ihre Cybersicherheitsregeln von Empfehlungen zu verbindlichen Vorgaben verschärft.
  • Welche erweiterten Befugnisse die EU-Agentur für Cybersicherheit ENISA erhalten soll.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

