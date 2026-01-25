Politik

Cybersicherheit in Europa: EU baut mit GCVE eigene Sicherheitsdatenbank auf

Die Europäische Union baut mit GCVE ihre digitale Sicherheitsarchitektur gezielt aus und setzt verstärkt auf eigene technische Infrastrukturen. Welche Folgen hat dieser Schritt für Europas Rolle in der globalen IT-Sicherheitsordnung?