Arbeitsmarkt im Wandel: Sechs Jobtrends für 2026

KI, Homeoffice und Jobsicherheit: Die Arbeitswelt ist im Wandel und die Digitalisierung schreitet immer schneller voran. Welche Branchen jetzt zittern müssen. Das steckt hinter den sechs Jobtrends für 2026.
27.01.2026
Homeoffice kein Standard mehr: Jobs gibt es 2026 vor allem in Bereichen wie Bau, Pflege und Verteidigung - hier ist Remote-Work und Flexibilität schwierig umzusetzen.

  • Arbeitsmarkt 2026: Warum Arbeitsnehmer auf Jobsicherheit setzen sollten. 
  • Jobtrends: Wie KI den Arbeitsmarkt und das Jobangebot umstrukturiert. 
  • Welche Branchen trotz Flaute wachsen und wo Fachkräfte 2026 gesucht werden.

