Politik

Drei Mächte, ein Krisengebiet: Neue Verhandlungen über den Donbass

Nach langer Funkstille nehmen die Ukraine und Russland erstmals wieder direkte Gespräche auf – unter Beteiligung der USA. Im Zentrum stehen heikle Fragen zur militärischen und politischen Kontrolle im Donbass. Eine besondere Rolle spielt dabei, dass sich Vertreter der Militärgeheimdienste seit Jahren persönlich kennen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.01.2026 17:45
Lesezeit: 3 min
Drei Mächte, ein Krisengebiet: Neue Verhandlungen über den Donbass
US-Präsident Donald Trump (r) schüttelt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor Beginn eines bilateralen Treffens am Rande des jährlichen Weltwirtschaftsforums (WEF), die Hand (Foto: dpa). Foto: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Im Folgenden:

• Warum die Ukraine und Russland erstmals seit Monaten direkte Gespräche aufnehmen.

• Weshalb der Donbass als Schlüsselfrage für den Frieden zwischen Russland und Ukraine gilt.

• Was hinter den Verhandlungen mit hochrangigen Geheimdienstvertretern in Abu Dhabi steckt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Drei Mächte, ein Krisengebiet: Neue Verhandlungen über den Donbass
DWN
Politik
Politik Drei Mächte, ein Krisengebiet: Neue Verhandlungen über den Donbass
23.01.2026

Nach langer Funkstille nehmen die Ukraine und Russland erstmals wieder direkte Gespräche auf – unter Beteiligung der USA. Im Zentrum...

United Manufacturing Hub: Wie ein Kölner Startup den Datenschatz der Industrie hebt
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt United Manufacturing Hub: Wie ein Kölner Startup den Datenschatz der Industrie hebt
23.01.2026

Daten gelten als Treibstoff der Industrie 4.0 – doch in vielen Fabriken bleiben sie ungenutzt. Das Start-up United Manufacturing Hub will...

Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar
23.01.2026

Nach dem Goldpreis-Rekordhoch im frühen Donnerstagshandel oberhalb der Marke von 4.900 Dollar geht die Aufwärtsrallye des gelben...

Autonomes Fahren: Musk sieht zeitnahe Fortschritte bei der EU-Genehmigung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Autonomes Fahren: Musk sieht zeitnahe Fortschritte bei der EU-Genehmigung
23.01.2026

Globale Machtverschiebungen und technologische Umbrüche verdichten sich derzeit spürbar. Welche Folgen ergeben sich daraus für Europas...

Grönlands Ressourcen: NATO und USA sprechen über Zugriff auf seltene Erden
DWN
Politik
Politik Grönlands Ressourcen: NATO und USA sprechen über Zugriff auf seltene Erden
23.01.2026

Die strategische Bedeutung Grönlands rückt stärker in den Fokus westlicher Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Welche Folgen hat...

Zalando-Aktie: Osten ringt um Erfurter Logistikzentrum – Ramelow setzt auf Rettung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Zalando-Aktie: Osten ringt um Erfurter Logistikzentrum – Ramelow setzt auf Rettung
23.01.2026

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht die Zukunft des von Schließung bedrohten Zalando-Standorts in Erfurt mit 2.700...

Kriegstüchtigkeit in Europa: Deutschland und Italien stärken Rüstungspartnerschaft
DWN
Politik
Politik Kriegstüchtigkeit in Europa: Deutschland und Italien stärken Rüstungspartnerschaft
23.01.2026

Kanzler Merz und Ministerpräsidentin Meloni bauen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien in den Bereichen Rüstung,...

Intel-Aktie fällt vorbörslich stark - von Lieferengpässen ausgebremst
DWN
Finanzen
Finanzen Intel-Aktie fällt vorbörslich stark - von Lieferengpässen ausgebremst
23.01.2026

Intel kämpft auf seinem Sanierungskurs weiterhin mit Kapazitätsengpässen. Die für das laufende Quartal prognostizierten Umsätze von...