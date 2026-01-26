Finanzen

Goldreserven in Gefahr: Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Mehr als 1.200 Tonnen deutscher Goldreserven lagern bei der US-Notenbank in New York. Angesichts der politischen Unberechenbarkeit von Präsident Donald Trump gewinnt eine alte Debatte neue Brisanz: Ist das Edelmetall dort noch sicher – oder sollte Deutschland es zurückholen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 08:44
Lesezeit: 2 min
Über 1.200 Tonnen deutschen Goldes lagern bei der US-Notenbank. Ist dieser Schatz dort sicher? Erfahren Sie mehr über Deutschlands zweitgrößte Goldreserven der Welt (Foto: dpa). Foto: kanruthai khamthet

Im Folgenden:

• Warum mehr als ein Drittel der deutschen Goldreserven in New York lagert.

• Weshalb historische und sicherheitspolitische Gründe für die Lagerung im Ausland sprechen.

• Wie die Bundesbank die Sicherheit der 1.236 Tonnen Gold bei der Fed überprüft.

