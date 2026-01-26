Goldreserven in Gefahr: Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Über 1.200 Tonnen deutschen Goldes lagern bei der US-Notenbank. Ist dieser Schatz dort sicher? Erfahren Sie mehr über Deutschlands zweitgrößte Goldreserven der Welt (Foto: dpa).

Über 1.200 Tonnen deutschen Goldes lagern bei der US-Notenbank. Ist dieser Schatz dort sicher? Erfahren Sie mehr über Deutschlands zweitgrößte Goldreserven der Welt (Foto: dpa). Foto: kanruthai khamthet

Im Folgenden:

• Warum mehr als ein Drittel der deutschen Goldreserven in New York lagert.

• Weshalb historische und sicherheitspolitische Gründe für die Lagerung im Ausland sprechen.

• Wie die Bundesbank die Sicherheit der 1.236 Tonnen Gold bei der Fed überprüft.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.