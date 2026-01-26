Finanzen

Gesundheitsfinanzierung unter Druck: DAK für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol

Angesichts stark steigender Ausgaben im Gesundheitssystem sucht die Bundesregierung nach Wegen, eine drohende Finanzierungslücke in Milliardenhöhe zu schließen. Unterstützung kommt von der Krankenkasse DAK – mit einem Vorschlag, der auf Steuerentlastungen für Arzneimittel und Mehrbelastungen für Suchtmittel setzt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.01.2026 09:44
Lesezeit: 1 min
Gesundheitsfinanzierung unter Druck: DAK für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
Angesichts drohender Milliardenlücken schlägt die DAK-Gesundheit vor, Steuern auf Suchtmittel zu erhöhen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken (Foto: dpa). Foto: Thomas Banneyer

Im Folgenden:

• Warum die DAK höhere Tabak- und Alkoholsteuern für das Gesundheitssystem fordert.

• Wie ein Stufenplan die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel senken könnte.

• Welche Finanzlücke im Gesundheitssystem bis 2027 droht und geschlossen werden soll.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Analyse: Karten zeigen einen weiteren möglichen Grund, warum Trump Grönland ins Visier nimmt
DWN
Politik
Politik Analyse: Karten zeigen einen weiteren möglichen Grund, warum Trump Grönland ins Visier nimmt
26.01.2026

Donald Trump begründet sein Interesse an Grönland mit nationaler Sicherheit. Doch hinter den Kulissen eröffnen sich weitreichendere...

Wirtschaftsstandort Deutschland: Stabilität schlägt Handelskonflikte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wirtschaftsstandort Deutschland: Stabilität schlägt Handelskonflikte
26.01.2026

Trotz geopolitischer Spannungen, drohender Zölle und wachsender Handelskonflikte entdecken internationale Unternehmen den Standort...

Gesundheitsfinanzierung unter Druck: DAK für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
DWN
Finanzen
Finanzen Gesundheitsfinanzierung unter Druck: DAK für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
26.01.2026

Angesichts stark steigender Ausgaben im Gesundheitssystem sucht die Bundesregierung nach Wegen, eine drohende Finanzierungslücke in...

Goldpreis-Rekordhoch: Goldkurs springt erstmals über 5.100 Dollar – was Anleger jetzt wissen müssen
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Goldkurs springt erstmals über 5.100 Dollar – was Anleger jetzt wissen müssen
26.01.2026

Gold glänzt so stark wie noch nie: Der Goldmarkt erlebt ein Goldpreis-Rekordhoch nach dem nächsten, am Montag notierte das wichtigste...

Goldreserven in Gefahr: Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldreserven in Gefahr: Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?
26.01.2026

Mehr als 1.200 Tonnen deutscher Goldreserven lagern bei der US-Notenbank in New York. Angesichts der politischen Unberechenbarkeit von...

Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Stifte-Hersteller im Wandel
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stabilo, Faber-Castell und Staedtler: Stifte-Hersteller im Wandel
26.01.2026

Die Hersteller von Textmarker, Buntstift und Co. stecken in der Krise: Im Digital-Zeitalter greifen immer weniger Menschen zum Stift....

Daimler-Aktie im Fokus: Schwache US-Nachfrage setzt LKW-Hersteller unter Druck
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Daimler-Aktie im Fokus: Schwache US-Nachfrage setzt LKW-Hersteller unter Druck
26.01.2026

Daimler Truck sieht sich mit zunehmenden regionalen Spannungen konfrontiert, die den Konzern strategisch fordern. Welche Folgen hat der...

DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 04: Die wichtigsten Analysen der Woche
25.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 04 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...