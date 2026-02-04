Neue EU-Gebäuderichtlinie: Es kommen Änderungen beim Energieausweis für Millionen Eigentümer

Die reformierte EU-Gebäuderichtlinie führt neue Pflichten ein, die jeden Immobilieneigentümer betreffen – egal ob Verkauf, Vermietung oder Sanierung geplant sind. (Foto: dpa)

Die reformierte EU-Gebäuderichtlinie führt neue Pflichten ein, die jeden Immobilieneigentümer betreffen – egal ob Verkauf, Vermietung oder Sanierung geplant sind. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

EU-Gebäuderichtlinie: Änderungen beim Energieausweis für Millionen Eigentümer

Am 29. Mai 2026 läuft die Frist ab, bis zu der Deutschland Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) in nationales Recht umsetzen muss. Auswirkungen hat das auch auf die Gebäude-Energieausweise, denn sie sollen EU-weit neue, einheitliche Vorgaben bekommen.

Die EU-Gebäuderichtlinie, in Kraft seit Mai 2024 und bis Mai 2026 von den Mitgliedstaaten umzusetzen, verpflichtet zu einem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050. Sie fordert Nullemissionsgebäude (Neubau), energetische Sanierungen der schlechtesten Bestandsgebäude, ein Aus für fossile Heizungen und fördert Solaranlagen sowie Ladeinfrastruktur. Ziel ist eine Reduktion der CO₂-Emissionen im Wohnsektor, denn etwa 14 Prozent der Gesamtemissionen stammen aus Wohngebäuden.

Die reformierte EU-Gebäuderichtlinie plant deshalb Änderungen für Immobilieneigentümer: Bestehende Energieausweise werden langfristig ihre Gültigkeit verlieren und müssen erneuert werden. Welche neuen Regeln geplant sind.

Neue Energieausweis-Pflichten ab 2026

Der neue EU-weit einheitliche Energieausweis bringt einige Änderungen mit sich. Zu den sichtbaren Auswirkungen gehören etwa veränderte Bewertungsklassen bei neuen Ausweisen: Die bisherige Bewertungsskala des Energieausweises von A+ bis H wird ersetzt durch eine einheitliche Skala von A (sehr gut) bis G (sehr schlecht).

Diese neue Bewertungsskala muss von Deutschland noch in nationales Recht umgesetzt werden. Dass heißt: Eigentümer müssen noch nicht sofort handeln, auch weil bestehende Energieausweise zehn Jahre gültig sind – auch wenn sie noch die alte Bewertungsskala A+ bis H verwenden. Sie bleibt auch nach dem Stichtag noch einige Jahre im Umlauf.

Bewertungsskala mit Energieeffizenzangaben

Die neuen Energieausweise enthalten nicht nur eine andere Bewertungsskala: Sie müssen auch konkrete Empfehlungen für Energieeffizienzmaßnahmen enthalten – vom Heizungstausch über die Fassadendämmung bis zum Fensteraustausch, schreibt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die konkreten Schwellenwerte dazu legen die einzelnen EU-Mitgliedstaaten selbst fest.

Neue Bewertungsskala folgt klaren Regeln:

Klasse A steht ausschließlich für Nullemissionsgebäude

Klassen B bis F werden den übrigen Immobilien zugeordnet – in etwa gleich großen Anteilen

Klasse G soll die energetisch schlechtesten fünfzehn Prozent des deutschen Gebäudebestands abbilden

Farbkodierung bleibt dabei gleich:

Grün steht für einen energetisch sehr guten Zustand

Rot für ein energetisch ungünstiges Gebäude

Vorlagepflicht: Wer künftig einen Energieausweis braucht

Neben den neuen Vorgaben ändert sich auch WER einen Energieausweis vorlegen muss. Bisher war ein Energieausweis für alle verpflichtend, die ihr Gebäude neu vermieten, verkaufen oder verpachten wollen. In diesen Fällen muss auch weiterhin ein gültiger Energieausweis bei der ersten Besichtigung vorliegen. Auch bei Immobilienanzeigen in Zeitungen oder auf kostenpflichtigen Internetseiten muss der Nachweis bereits in Auszügen vorher gezeigt werden.

Neu ist aber, dass zukünftig auch ein Energieausweis erforderlich ist, wenn Mietverträge verlängert werden und wenn größere Renovierungen anstehen – wenn mehr als ein Viertel der Fläche der Gebäudehülle saniert wurde oder die Maßnahmen ein Viertel des Gebäudewerts betreffen. Zusätzlich benötigen künftig auch Gebäude im Eigentum öffentlicher Einrichtungen oder solche, die von ihnen genutzt werden, einen Energieausweis.

Fehlt der Energieausweis, enthält er falsche Angaben oder wird das Dokument oder eine Kopie davon nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, droht eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro. Das regelt das Gebäudeenergiegesetz.

Gut zu wissen: Wer sein Gebäude selbst bewohnt, braucht keinen Ausweis. Weiterlesen Heizungstausch: Ist es sinnvoll, noch dieses Jahr die Heizung auszutauschen?

Kosten für neuen Energieausweis können deutlich schwanken

Nur Personen mit einer besonderen Qualifizierung dürfen Energieausweise ausstellen, heißt es von der Verbraucherzentrale. Dazu gehören Ingenieure, Architekten und Physiker oder qualifizierte Handwerker. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich die Berechtigung schriftlich bestätigen zu lassen und auf eine Berufshaftpflichtversicherung des Ausstellenden zu achten. Die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur hilft bei der Suche nach qualifizierten Ausstellenden. Besonders wichtig: Wer KfW-Förderungen beantragen will, muss einen dort gelisteten Experten beauftragen.

Die Kosten für einen neuen Energieausweis hängen von der Komplexität des Gebäudes ab. Ein Bedarfsausweis ist teurer als ein Verbrauchsausweis, liefert aber aussagekräftigere Ergebnisse. Abhängig von Größe und Komplexität des Gebäudes fällt meist ein niedriger dreistelliger Betrag an. Vermietende dürfen die Kosten nicht auf ihre Mieter umlegen.

Ausblick: Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz

Das jetzt noch geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG) beinhaltet auch das sogenannte Heizungsgesetz, dass den Einsatz von mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien bei neu eingebauten Heizungen regelt. Auch hierzu hat die Bundesregierung Änderungen im Dezember angekündigt. Momentan beraten CDU/CSU und SPD noch über die Umsetzung. Doch Ende Februar soll feststehen, wie das neue Heizungsgesetz aussieht. Es gibt Spekulationen, dass das bisherige GEG durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz abgelöst werden soll. Das GMG würde somit als das Nachfolge- oder Ergänzungswerk zum GEG betrachtet, das die Wärmewende im Gebäudebestand fortführen soll. Und das könnte für Hausbesitzer noch mehr Änderungen mit sich bringen.

Fazit: Bau- und Gebäudesektor vor tiefgreifenden Wandel

Der europäische Immobilienbestand spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Pariser Klimaziele, da er derzeit etwa 36 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen und rund 40 Prozent des Energieverbrauchs in der Europäischen Union (EU) ausmacht. Ziel ist eine Reduktion der CO₂-Emissionen im Wohnsektor. Doch besonders private Eigentümer sehen sich mit einer fast unlösbaren Aufgabe und enormen Kosten konfrontiert. Wer die Maßnahmen nicht stemmen kann, verliert an Marktwert oder droht, vom Gesetzgeber überrollt zu werden. Weiterlesen Energetisch sanieren: Kosten und Förderprogramme in Deutschland

Drastischer Mietkostenanstieg voraus: Der Gebäude-TÜV soll kommen

Gebäudeenergiegesetz: Milliardenprojekt für 1,4 Billionen Euro – hohe Belastung, unklare Wirkung, politisches Chaos

Was ist die EU-Gebäuderichtlinie?

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, hat die EU die bestehende Gebäuderichtlinie EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) umfassend überarbeitet. Die neue EU-Gebäuderichtlinie setzt nicht nur ambitionierte Ziele für die Dekarbonisierung und Modernisierung des Gebäudebestands, sondern definiert auch neue Standards für Planung, Bau und Sanierung.

Zentrale neue Aspekte sind die Lebenszyklusbetrachtung sowie das Konzept des Nullemissionsgebäudes. Andere Anforderungen, wie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, der Begriff des Niedrigstenergiegebäudes oder Energieeffizienzausweise, bleiben aus der bisherigen Fassung erhalten.

Eine EU-Richtlinie entfaltet keine unmittelbare Wirkung, sondern muss zunächst von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Erst durch diesen Umsetzungsakt ergeben sich verbindliche Pflichten für Akteure der Baubranche sowie für Immobilieneigentümer.

Sind die Vorgaben nicht bereits durch das GEG erfüllt?

Das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat die Anforderungen der alten EU-Gebäuderichtlinie in deutsches Recht überführt. Um jedoch die verschärften Vorgaben der neuen Richtlinie zu erfüllen, wird eine Novelle des GEG erforderlich sein. Zudem sind Änderungen weiterer Gesetze, insbesondere der Landesbauordnungen, zu erwarten.

An wen richten sich die kommenden Pflichten?

Die durch die Mitgliedstaaten umzusetzenden Vorgaben werden sich voraussichtlich an sämtliche Akteure der Bau- und Immobilienbranche richten. Neben den Eigentümern von Bestandsgebäuden betrifft dies insbesondere Bauherren, Investoren, Architekten und weitere Planer.

Welche Sanktionen drohen beim Verstoß gegen die Pflichten?

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, wirksame und abschreckende Sanktionen zu erlassen, um die Umsetzung der Richtlinie sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass – ähnlich wie im GEG – entsprechende Vorschriften in das nationale Bußgeldrecht aufgenommen werden.

Der Großteil der neuen Vorgaben muss bis zum 29. Mai 2026 in nationales Recht überführt werden.