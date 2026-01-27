Politik

Gesundheitsreform: Startsignal für die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform – was dahinter steckt

Lange Wartezeiten bei Fachärzten sorgen seit Jahren für Frust. Nun will die Politik mit der Zuerst-zum-Hausarzt-Reform gegensteuern und das Gesundheitssystem grundlegend umbauen. Kann ein neues Primärarztsystem wirklich entlasten?
27.01.2026 18:37
Gesundheitsreform: Startsignal für die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform – was dahinter steckt
Ein Hausarzt in einem Sprechzimmer seiner Hausarztpraxis: Was kann das neue Primärarztsystem erreichen? (Foto: dpa). Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum warten Patienten trotz vieler Praxen oft wochenlang auf Termine?
  • Was soll sich durch die Zuerst-zum-Hausarzt-Reform konkret ändern?
  • Wie funktioniert ein verpflichtendes Primärarztsystem im Alltag?

