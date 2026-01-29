Finanzen

SAP-Aktie: DAX-Wert nach Quartalszahlen erneut unter Druck – Cloud-Bestand enttäuscht

Die SAP-Aktie gerät nach den neuesten Quartalszahlen erneut unter Druck. Zwar zeigt das Cloudgeschäft weiter Wachstum, doch ein wichtiger Wert enttäuscht die Märkte. Anleger fragen sich nun, ob die SAP-Aktie wirklich auf Kurs bleibt – oder ob beim DAX-Wert größere Risiken drohen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.01.2026 09:00
Lesezeit: 3 min
SAP-Aktie: DAX-Wert nach Quartalszahlen erneut unter Druck – Cloud-Bestand enttäuscht
Die SAP-Aktie ist am Donnerstag nach Vorlage der SAP-Quartalszahlen unter Druck geraten (Foto: dpa). Foto: Uwe Anspach

SAP-Aktie: Wachstum soll anziehen, doch Cloud-Abschlüsse bremsen den Kurs

Die SAP-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger: Europas größter Softwarekonzern hat seine aktuellen SAP-Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich einen ambitionierten Ausblick gegeben. SAP will im neuen Jahr beim Umsatzwachstum einen Gang höher schalten und gleichzeitig die Profitabilität weiter steigern. Doch ausgerechnet im zentralen Wachstumsfeld Cloud verlief das Jahresende nicht ganz so rund wie erhofft – und das belastet die SAP-Aktie spürbar.

Vor allem der verlangsamte Zuwachs beim Cloud-Vertragsbestand sorgt für Zurückhaltung am Markt. Die Aktie verlor vorbörslich auf Tradegate drei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Damit setzt sich die schwache Entwicklung fort: Der SAP-Aktienkurs hat vom Rekordhoch vor knapp einem Jahr bereits rund 40 Prozent eingebüßt.

SAP-Zahlen: Deutlich stärkere Wachstumsziele für 2026

Mit Blick nach vorn bleibt SAP jedoch optimistisch. Der Konzern rechnet 2026 mit einer weiteren Beschleunigung. Der Produktumsatz aus Cloudsoftware und klassischen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent wachsen. Allein das Cloudgeschäft dürfte sogar um 23 bis 25 Prozent zulegen. Parallel dazu soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 14 bis 18 Prozent steigen.

Damit liegen die aktuellen SAP-Zahlen im Rahmen der Markterwartungen. Trotzdem reagiert die SAP-Aktie empfindlich, weil der Cloud-Auftragsbestand langsamer wächst als im Vorjahr. Diese Kennzahl gilt als Basis für den künftig gebuchten Umsatz – entsprechend wichtig ist sie für den SAP-Aktienkurs.

Cloudwachstum schwächt sich ab – Anleger reagieren nervös

SAP konnte gegen Ende des Jahres nicht so viele große Cloud-Verträge abschließen wie erhofft. Finanzchef Dominik Asam erklärte, dass einige komplexe Deals länger in der Umsetzung bräuchten und manche öffentliche Verträge noch nicht im Vertragsbestand erfasst seien.

Der Current Cloud Backlog wuchs währungsbereinigt um 25 Prozent, verfehlte damit allerdings die eigene Erwartung um einen Prozentpunkt. Gerade hier sind Investoren besonders sensibel. Die SAP-Bilanz zeigt zwar weiterhin solides Wachstum, doch der Markt reagiert bereits auf kleine Abweichungen. Auch der Cloud-Umsatz stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro. In den Quartalen zuvor lag das Wachstum noch bei 27 und 28 Prozent – ein Zeichen für eine leichte Abkühlung.

Aktienrückkaufprogramm stützt die SAP-Aktie

Um die Aktionäre bei Laune zu halten, kündigte SAP ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu zehn Milliarden Euro über zwei Jahre an. Pro Jahr kauft SAP ohnehin Aktien im Umfang von 1,5 bis 2 Milliarden Euro für das Vergütungssystem der Mitarbeiter zurück, der Rest kommt den Aktionären zugute.

Aktienrückkäufe gelten bei Investoren als beliebt, weil sie den Gewinnanteil je Aktie erhöhen können. Gleichzeitig gibt es Kritik, dass das Geld auch in Innovationen fließen könnte. Dennoch dürfte das Programm kurzfristig stabilisierend auf die SAP-Aktie wirken.

SAP-Bilanz: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen

Die aktuellen SAP-Quartalszahlen zeigen insgesamt ein starkes Jahr. 2025 stieg der Konzernumsatz dank der Cloud-Nachfrage um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro. Der schwache Dollar bremste den Zuwachs allerdings und kostete rund drei Prozentpunkte. Das bereinigte operative Ergebnis legte – auch wegen umfangreicher Einsparungen durch einen großen Personalumbau – um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr.

Diese Zahlen unterstreichen die robuste SAP-Bilanz, auch wenn der Cloud-Vertragsbestand zuletzt etwas enttäuschte.

SAP-CEO Christian Klein setzt auf Cloud und KI – SAP-Aktienkurs bleibt unter Druck

Vorstandschef Christian Klein betonte die strategische Ausrichtung: "Das vierte Quartal war durch ein starkes Cloudgeschäft gekennzeichnet. Durch den guten Auftragseingang wuchs der Total Cloud Backlog um 30 Prozent auf ein Rekordniveau von 77 Milliarden Euro an." Der Auftragseingang legte im Quartal um 30 Prozent zu, der Total Cloud Backlog erreichte ein Rekordhoch von 77 Milliarden Euro. SAP Business AI sei bereits in zwei Drittel der Cloud-Vertragsabschlüsse enthalten und entwickle sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber.

Trotz der starken Ergebnisse bleibt die Stimmung an der Börse angespannt. Der SAP-Aktienkurs hatte im Februar 2025 mit 283,50 Euro ein Rekordhoch erreicht, ist seither jedoch auf rund 196 Euro gefallen – ein Minus von gut 30 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten, die US-Zollpolitik und die Sorge vor disruptiven KI-Anwendungen belasten die gesamte Softwarebranche. Investoren haben sich zuletzt vielfach von Technologiewerten abgewandt – davon bleibt auch die SAP-Aktie nicht verschont.

Fazit: Die SAP-Aktie bietet langfristig Wachstumspotenzial dank Cloud-Strategie, KI und starker SAP-Bilanz. Kurzfristig aber bleibt entscheidend, ob SAP beim Vertragsbestand wieder stärker zulegen kann und die nächsten SAP-Quartalszahlen den Markt überzeugen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Secunet-Aktie: SDAX-Wert überrascht mit kräftigem Wachstum
DWN
Finanzen
Finanzen Secunet-Aktie: SDAX-Wert überrascht mit kräftigem Wachstum
29.01.2026

Die Secunet-Aktie rückt nach starken Zahlen wieder in den Fokus der Börse. Umsatz, Gewinn und Auftragseingang entwickeln sich dynamisch,...

SAP-Aktie: DAX-Wert nach Quartalszahlen erneut unter Druck – Cloud-Bestand enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen SAP-Aktie: DAX-Wert nach Quartalszahlen erneut unter Druck – Cloud-Bestand enttäuscht
29.01.2026

Die SAP-Aktie gerät nach den neuesten Quartalszahlen erneut unter Druck. Zwar zeigt das Cloudgeschäft weiter Wachstum, doch ein wichtiger...

Deutsche Bank-Aktie: DAX-Wert 2025 mit Gewinn auf Rekordniveau
DWN
Finanzen
Finanzen Deutsche Bank-Aktie: DAX-Wert 2025 mit Gewinn auf Rekordniveau
29.01.2026

Die Deutsche Bank-Aktie sorgt mit einem Rekordgewinn für Aufmerksamkeit an den Märkten. Doch während starke Zahlen und eine solide...

Goldpreis aktuell auf Rekordkurs: Neues Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 Dollar – was treibt die Rally an?
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell auf Rekordkurs: Neues Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 Dollar – was treibt die Rally an?
29.01.2026

Der Goldpreis jagt von einem Rekord zum nächsten, das ist nichts Neues. Seit Monaten geht es aufwärts und in den vergangenen Tagen hat...

Frauen entscheiden sich häufiger für MINT-Studium
DWN
Technologie
Technologie Frauen entscheiden sich häufiger für MINT-Studium
29.01.2026

Immer mehr Frauen starten ein Studium in technischen, mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächern. Doch in einschlägigen...

Europäischer Automarkt: E-Autos und Hybride prägen den Strukturwandel
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europäischer Automarkt: E-Autos und Hybride prägen den Strukturwandel
29.01.2026

Der europäische Automobilmarkt verschiebt sich strukturell hin zu neuen Antriebsformen. Welche Folgen hat der wachsende Anteil von E-Autos...

US-Börsen: Ergebnisse der Tech-Giganten: Meta plant KI-Investitionen von bis zu 135 Milliarden Dollar
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Ergebnisse der Tech-Giganten: Meta plant KI-Investitionen von bis zu 135 Milliarden Dollar
28.01.2026

Die Technologiegiganten Meta, Microsoft und Tesla übertrafen die Erwartungen der Analysten, insbesondere im Hinblick auf den Wettlauf um...

US-Börsen: US-Börsen blieben nach Zentralbankentscheidung stabil
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: US-Börsen blieben nach Zentralbankentscheidung stabil
28.01.2026

Die erwartete Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze stabil zu halten, ließ die Märkte auf klarere Hinweise bezüglich künftiger...