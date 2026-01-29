Secunet-Aktie: SDAX-Wert überrascht mit kräftigem Wachstum

Secunet-Aktie klettert: SDAX-Wert steigert Umsatz und operativen Gewinn deutlich

Die Secunet-Aktie steht nach starken Geschäftszahlen im Fokus der Anleger. Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks (ISIN: DE0007276503) hat 2025 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert und damit die Prognosen übertroffen. Besonders Aufträge aus dem öffentlichen Sektor sorgten für Rückenwind. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem deutlichen Kursanstieg auf die veröffentlichten Zahlen.

Auf Basis vorläufiger Ergebnisse stieg der Umsatz um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte sogar überproportional um ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Auch der Auftragseingang entwickelte sich äußerst positiv: Er erhöhte sich um ein Viertel auf rund 532 Millionen Euro, wobei vor allem das vierte Quartal als stärkster Treiber hervorstach. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 soll am 30. März veröffentlicht werden.

Analysten bestätigen Kaufempfehlung für die Secunet-Aktie

Die starken Secunet-Zahlen unterstreichen nach Ansicht von Analysten die attraktive Marktposition des Unternehmens. Experten von Berenberg bestätigten ihre Kaufempfehlung für die Secunet-Aktie und rechnen damit, dass die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal die Konsensschätzungen übertreffen könnten.

Besonders entscheidend sei die starke Auftragslage und das wachsende Geschäft im Cybersecurity-Sektor. Secunet gilt als führender Anbieter hochsicherer IT-Lösungen, die über klassische Antivirenprogramme hinausgehen. Ein zentrales Produkt ist die SINA-Familie (Sichere Inter-Network Architektur), die es Behörden und dem Militär ermöglicht, sensible Daten über unsichere Netzwerke zu übertragen.

Wachstum im Business-Sektor und Rekord im vierten Quartal

Neben dem öffentlichen Sektor verzeichnete Secunet auch im Business-Segment deutliche Fortschritte. Im dritten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 47,5 Prozent im Business-Sektor, getragen durch eine hohe Nachfrage aus der Industrie. Der Auftragsbestand stieg auf 152,8 Millionen Euro, was auf ein starkes Jahresende hindeutete.

Im vierten Quartal erreichte der Auftragseingang sogar einen Rekordwert von 218 Millionen Euro. Besonders das Segment Public Sector wuchs signifikant, insbesondere die Division Defence&Space.

Secunet-Aktie: 2026 weiteres Wachstum erwartet

Für 2026 erwartet das Management um Konzernchef Marc-Julian Siewert weiteres Wachstum. Die Prognose sieht einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro vor. Analysten halten die Secunet Security Networks-Aktie weiterhin für einen der Top-Picks im Cybersecurity-Bereich. Das Kursziel liegt bei 236 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 205,50 Euro bedeutet.

Damit bleibt die Secunet-Aktie ein spannender Wert für Anleger, die von der steigenden Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen profitieren wollen.

Secunet-Aktie bleibt im Anlegerfokus

Die Secunet-Aktie hat mit den starken Geschäftszahlen 2025 neuen Schwung erhalten. Umsatz und operativer Gewinn legten deutlich zu, während der Auftragseingang ein Rekordniveau erreichte. Besonders das Geschäft mit dem öffentlichen Sektor erweist sich weiterhin als wichtiger Treiber, doch auch das Business-Segment zeigt dynamisches Wachstum. Analysten wie Berenberg bleiben optimistisch und sehen weiteres Aufwärtspotenzial. Entscheidend wird sein, ob Secunet den Wachstumskurs 2026 fortsetzen kann. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein spannender Cybersecurity-Wert.