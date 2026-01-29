Finanzen

Aurubis-Aktie klettert weiter dank Kupferpreisrallye

Die Aurubis-Aktie profitiert aktuell spürbar von der starken Kupferpreisrally und erreicht neue Rekorde. Doch während Analysten weiteres Potenzial sehen, stellt sich für Anleger die Frage: Wie lange kann dieser Höhenflug noch anhalten?
29.01.2026 12:13
Aurubis-Aktie klettert weiter dank Kupferpreisrallye
Mitarbeiter in der Strangussanlage bei Aurubis: Die Aurubis-Aktie profitiert vom Kupferpreisanstieg (Foto: dpa).

Kupferpreisrally stützt die Aurubis-Aktie weiter

Die anhaltende Kupferpreisrally lockt Anleger weiterhin in die Aurubis-Aktie des Hamburger Kupferkonzerns Aurubis (ISIN: DE0006766504). Die Anteilsscheine des MDAX-Wertes setzten ihre Rekordserie am Donnerstag fort und kletterten bis auf 167,40 Euro. Zuletzt lagen sie bei 166,50 Euro und damit noch gut vier Prozent im Plus. Allein im noch nicht einmal einen Monat alten Jahr 2026 haben sich die Papiere damit bereits um mehr als ein Drittel verteuert – nach einem Kursanstieg von gut 60 Prozent im vergangenen Jahr. Angesichts dieser Entwicklung wären allerdings auch Gewinnmitnahmen bei der Aurubis-Aktie nicht überraschend.

Erst zur Wochenmitte hatte Aurubis dank hoher Kupfernachfrage und starker Metallpreise den Ausblick für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Konkret rechnet Vorstandschef Toralf Haag nun mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt bisher avisierten 300 bis 400 Millionen Euro. Analysten hatten zuvor einen Anstieg von 355 im Vorjahr auf 393 Millionen Euro erwartet.

Edelmetall-Rally stärkt die Aurubis-Aktie zusätzlich

Der Kupferpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Allein seit Mitte September hat er um rund 30 Prozent zugelegt. Ohne das Metall geht kaum etwas beim Ausbau der Alternativen Energien, der Elektromobilität und der Energienetze für den Stromhunger riesiger KI-Rechenzentren rund um den Globus. Diese Kupferpreisrally wirkt sich damit direkt auch auf die Aurubis-Aktie aus.

Neben dem Hauptprodukt Kupfer produziert Aurubis auch Edelmetalle und profitiert somit ebenfalls von der Rally der Preise für Gold und Silber, die aktuell einen Rekord nach dem anderen erreichen. Silber ist ebenfalls ein begehrtes Industriemetall für zahlreiche Anwendungen im Rüstungs-, Energie- und E-Autobereich, während Gold wegen zahlreicher politischer Brandherde und rapide steigender Staatsverschuldungen, etwa in den USA, als sicherer Hafen stark gefragt ist. Auch das stärkt die Aurubis-Aktie.

Analyst Jens Münstermann von der Landesbank Baden-Württemberg sieht auch nach der jüngsten Aurubis-Kursrally noch Luft nach oben für die Aurubis-Aktie. Er bekräftigte am Donnerstag bei einem Kursziel von 178 Euro seine Kaufempfehlung. "Mit der Produktion von Primärkupfer und dem Recycling von Kupfer und Metallen profitiert Aurubis von vielen Trends, wie Digitalisierung, Energieinfrastruktur, E-Mobilität, Rüstung und Datenzentren (AI)."

Aurubis-Aktie zwischen Rückenwind und Risiko

Die Aurubis-Aktie steht derzeit klar im Zeichen der Kupferpreisrally und profitiert von steigender Nachfrage sowie hohen Metallpreisen. Als MDAX-Wert bleibt Aurubis besonders für Anleger interessant, die auf Zukunftstrends wie Energiewende, Elektromobilität und Digitalisierung setzen. Auch die Produktion von Edelmetallen sorgt für zusätzliche Stabilität. Dennoch sollten Investoren beachten, dass nach dem starken Kursanstieg Gewinnmitnahmen jederzeit möglich sind. Entscheidend wird sein, ob der Kupferboom nachhaltig bleibt und Aurubis die hohen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025/26 erfüllen kann.

