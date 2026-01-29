US-Börsen: Apple übertrifft Prognosen: iPhone-Umsatz erzielt Allzeitrekord

Der Umsatz mit iPhones erreichte im ersten Quartal einen historischen Rekordwert von 85,3 Milliarden Dollar, während Analysten lediglich 78,3 Milliarden prognostiziert hatten. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal erwirtschaftete das Unternehmen mit dem iPhone-Verkauf 69,1 Milliarden Dollar.

Insgesamt erzielte Apple einen Gewinn von 2,84 Dollar je Aktie. Die Analysten von Bloomberg hatten mit einem Gewinn von 2,68 Dollar je Aktie gerechnet. Der Konzernumsatz belief sich auf 143,8 Milliarden Dollar (Analystenprognose: 138,4 Milliarden).

Von entscheidender Bedeutung ist auch der chinesische Markt, wo der Umsatz im Jahresvergleich um fast 38 Prozent auf 25,5 Milliarden Dollar stieg. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Region, da die Umsätze in drei der letzten vier Quartale rückläufig waren.

Die Aktie des Unternehmens schloss den Tag mit einem Plus von 0,72 Prozent. Nach Bekanntgabe der Neuigkeiten war auch im nachbörslichen Handel ein moderater Anstieg zu verzeichnen. Der Handelstag am Freitag wird ein klareres Bild liefern.

Apple kauft israelisches Start-up

Vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen kündigte Apple die Übernahme des israelischen Start-ups Q.AI an. Medienberichten zufolge soll sich das Transaktionsvolumen auf 2 Milliarden Dollar belaufen. Das Unternehmen selbst hat den Kaufpreis nicht offengelegt.

Das geheimnisvolle Unternehmen Q.AI hat bislang noch kein Produkt veröffentlicht, die Website deutet jedoch auf KI-Lösungen auf Basis von Audiotechnologie hin.