Wirtschaft

Gasspeicher in Deutschland ungewöhnlich leer – droht im Winter eine Versorgungslücke?

Die deutschen Gasspeicher sind derzeit deutlich weniger gefüllt als in den vergangenen Jahren. Mit einem Füllstand von rund 35 Prozent stellt sich mitten im Winter die Frage, ob die Erdgasversorgung für Haushalte und Wirtschaft in den kommenden Wochen weiterhin gesichert ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.01.2026 09:15
Lesezeit: 3 min
Gasspeicher in Deutschland ungewöhnlich leer – droht im Winter eine Versorgungslücke?
Mit 35 Prozent Füllstand stellt sich die Frage der Gasversorgung. Experten bewerten die Lage als "stabil", warnen jedoch vor niedrigen Speicherständen zum Winter-Ende (Foto: dpa9. Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Warum die deutschen Gasspeicher mit nur 35 Prozent Füllstand ungewöhnlich leer sind.
  • Weshalb Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller die Gasversorgungslage dennoch als stabil bezeichnet.
  • Welche Rolle die neue LNG-Infrastruktur für die Versorgungssicherheit in Deutschland spielt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Konjunktur: Deutsche Wirtschaft wächst Ende 2025 stärker als gedacht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Konjunktur: Deutsche Wirtschaft wächst Ende 2025 stärker als gedacht
30.01.2026

Nach zwei Jahren Rezession wächst die deutsche Wirtschaft 2025 wieder leicht. Das Schlussquartal fällt sogar positiver aus als erwartet....

Arbeitsmarkt: Mehr als drei Millionen Arbeitslose in Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Arbeitsmarkt: Mehr als drei Millionen Arbeitslose in Deutschland
30.01.2026

Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar saisonüblich an. In diesem Jahr wurde eine wichtige Schwelle überschritten.

Amazon-Aktie: Riesen-Investition in KI-Entwickler OpenAI im Gespräch
DWN
Finanzen
Finanzen Amazon-Aktie: Riesen-Investition in KI-Entwickler OpenAI im Gespräch
30.01.2026

Amazon verhandelt laut Medienberichten über eine mögliche Investition von bis zu 50 Milliarden US-Dollar in den KI-Entwickler OpenAI....

Gasspeicher in Deutschland ungewöhnlich leer – droht im Winter eine Versorgungslücke?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gasspeicher in Deutschland ungewöhnlich leer – droht im Winter eine Versorgungslücke?
30.01.2026

Die deutschen Gasspeicher sind derzeit deutlich weniger gefüllt als in den vergangenen Jahren. Mit einem Füllstand von rund 35 Prozent...

Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende
DWN
Unternehmen
Unternehmen Mittelstand enttäuscht von Bundesregierung: Mehrheit zweifelt an Wirtschaftswende
30.01.2026

Der deutsche Mittelstand blickt zunehmend kritisch auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Eine aktuelle Befragung des...

Goldpreis aktuell: Spekulationen um die Fed-Spitze belasten
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis aktuell: Spekulationen um die Fed-Spitze belasten
30.01.2026

Der Goldpreis hat nach seiner jüngsten Rekordjagd plötzlich deutlich nachgegeben. Anleger erleben extreme Schwankungen zwischen neuen...

Apple-Aktie: iPhone-Boom trifft auf Chip-Krise
DWN
Finanzen
Finanzen Apple-Aktie: iPhone-Boom trifft auf Chip-Krise
30.01.2026

Die Apple-Aktie steht nach einem iPhone-Rekordquartal im Rampenlicht: starke Apple-Zahlen treffen auf neue Risiken durch Chip-Engpässe....

Strategische Autonomie: EU startet Satellitennetz IRIS2 unabhängig von den USA
DWN
Politik
Politik Strategische Autonomie: EU startet Satellitennetz IRIS2 unabhängig von den USA
30.01.2026

Die EU baut eine eigene sichere Satellitenkommunikation auf, um staatliche Netze unabhängiger von externen Anbietern zu machen. Welche...