Wirtschaft

Gasspeicher in Deutschland ungewöhnlich leer – droht im Winter eine Versorgungslücke?

Die deutschen Gasspeicher sind derzeit deutlich weniger gefüllt als in den vergangenen Jahren. Mit einem Füllstand von rund 35 Prozent stellt sich mitten im Winter die Frage, ob die Erdgasversorgung für Haushalte und Wirtschaft in den kommenden Wochen weiterhin gesichert ist.