Goldpreis aktuell deutlich schwächer: Preiseinbrüche am Edelmetall-Markt, auch Silberpreis tief im Minus

Zum Start in die neue Handelswoche tendiert der Goldpreis aktuell tief im Minus, noch schlimmer hat es den Silberpreis erwischt. Nach einer monatelangen Rekordrally gerät der Edelmetall-Markt plötzlich mächtig unter Druck, Unsicherheit bestimmt die Märkte. Was steckt hinter dem massiven Preisrutsch? Und wie geht es jetzt weiter? Sollten Sie Gold verkaufen? Klar ist: Zum Wochenstart gibt es deutlich bessere Gold-News.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.02.2026 09:14
Lesezeit: 3 min
Gegossene Goldbarren: Der Goldpreis steckt tief im Minus, am Edelmetall-Markt herrscht große Verunsicherung nach den Kurseinbrüchen bei Gold und Silber (Foto: dpa). Foto: Mark Baker

Goldpreis aktuell: Preiseinbrüche bei Gold und Silber nach Rekordrally

Der Goldpreis aktuell steht nach einer monatelangen Rekordjagd plötzlich massiv unter Druck. Nachdem es lange Zeit nur nach oben ging, erleben Anleger nun einen drastischen Stimmungsumschwung am Edelmetall-Markt. Die Preise für Gold und Silber sackten zum Wochenstart deutlich ab und beendeten vorerst die historische Rally.

Eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel rund 4.500 US-Dollar und damit bis zu acht Prozent weniger, nachdem der Preis bereits am Freitag um neun Prozent abgesackt war. Damit zeigt die Goldpreis-Entwicklung einen abrupten Richtungswechsel. Auch der Goldkurs gerät stark unter Druck.

Goldpreis-Einbruch: Warum fällt der Goldpreis aktuell?

Wesentlicher Auslöser für den jüngsten Goldpreis-Einbruch war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das schürte an den Märkten Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Spekulanten, die auf einen noch höheren Goldpreis aktuell gesetzt hatten, dürften davon auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Da diese oftmals auf Kredit "zocken", kommen sie bei fallenden Preisen schnell in Bedrängnis und müssen Positionen verkaufen. Das setzt den Preis dann weiter unter Druck – eine Abwärtsspirale entsteht.

Auch Analysten beobachten die Lage genau. Vor dem Wochenende drückte die Nominierung von Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank auf die Stimmung an den Goldmärkten. Er galt nicht als die „ultra-taubenhafte“ Nominierung, mit der gerechnet worden war. Als taubenhaft gilt jemand, der eher eine lockere Geldpolitik unterstützt, also niedrige Zinsen und Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft bevorzugt. Eine solche Haltung kann oft den Aktienmarkt stützen und den Goldpreis begünstigen, weil Gold bei niedrigen Zinsen attraktiver wird. Das Gegenteil ist falkenhaft: Falkenhafte Notenbanker legen den Fokus vor allem auf die Bekämpfung der Inflation, sind eher für höhere Zinsen und eine strengere Geldpolitik. Kevin Warsh gehört eher zu den Falken.

Margin-Erhöhungen verstärken den Druck auf den Goldkurs

Zusätzlich geriet der Goldpreis zum Wochenstart erneut unter Druck, nachdem die CME Group die Marginanforderungen angehoben hatte. Der US-Terminbörsenbetreiber kündigte am Samstag Erhöhungen der Sicherheitsleistungen für seine Metall-Futures an.

Die Margins für COMEX-Gold-Futures werden von 6 auf 8 Prozent angehoben, während die Margen für COMEX-Silber-Futures von 11 auf 15 Prozent steigen sollen. Ein höherer Kapitalbedarf dämpft spekulative Aktivitäten, verringert die Liquidität und zwingt Händler dazu, Positionen aufzulösen. Das wirkt sich in der Regel negativ auf den Goldkurs aus. Bis 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 188,50 auf 4.556,40 Dollar pro Feinunze.

Edelmetall-Markt unter Schock: Silberpreis aktuell noch stärker betroffen

Auch der Silberpreis verzeichnete einen dramatischen Rückschlag. Beim Silber fällt der Einbruch vom Rekordhoch noch drastischer aus. Der Preis für eine Feinunze sackte am Montag um bis zu weitere 15 Prozent auf zeitweise 72,79 Dollar ab. Das Minus am Freitag hatte nach heftigen Turbulenzen mit einem zwischenzeitlichen Abschlag von 36 Prozent am Handelsende 26 Prozent betragen. Der Silberpreis liegt damit rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch von 121,65 Dollar.

Parallel zum Handelsstart an den Aktienmärkten sieht es weiterhin nicht gut aus, es geht für den Silberpreis aktuell um annähernd 8,5 Prozent nach unten. Um 9:05 Uhr notiert der Kurs für das zweitwichtigste Edelmetall bei 77,50 Euro. Damit zeigt sich die extreme Nervosität am Edelmetallmarkt, die nicht nur die Goldpreis-Entwicklung, sondern auch den Silberhandel massiv belastet.

Goldpreis aktuell trotz Verluste weiterhin über Vorjahresniveau

Trotz der deutlichen Verluste bleibt der Goldpreis aktuell noch etwas teurer als Ende 2025. Immerhin war Gold im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen. Damit kostet Gold inzwischen knapp 1.100 Dollar oder fast ein Fünftel weniger als beim Rekordhoch von 5.595 Dollar, das erst am Donnerstag erreicht wurde.

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren weiterhin als „sichere Häfen“ in Krisenzeiten. Analysten von JPMorgan erklärten, dass sie trotz der jüngsten Volatilität langfristig weiterhin von einer intakten Rally ausgehen.

Börse aktuell: Turbulenzen belasten auch Aktienmärkte weltweit

Die jüngsten Bewegungen beim Goldpreis aktuell wirken sich zunehmend auch auf die globalen Finanzmärkte aus. Die Finanzmärkte stehen unter Druck, da die Turbulenzen bei den Goldpreisen das Vertrauen der Anleger erschüttern. Geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, verstärken die Unsicherheit.

In Deutschland zeigt sich der DAX zu Beginn des Monats Februar schwach. Broker IG taxierte den Leitindex vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer. Auch in den USA verzeichneten der Dow Jones Industrial und der NASDAQ 100 Verluste. In Asien belasteten die Turbulenzen am Rohstoffmarkt ebenfalls die Börsen. Der japanische Nikkei 225 und der chinesische CSI-300-Index gaben nach. Diese Entwicklungen verdeutlichen, wie eng die globalen Märkte miteinander verknüpft sind.

Goldpreis aktuell: Hohe Volatilität bleibt

Der massive Goldpreis-Einbruch nach der Rekordrally zeigt, wie schnell sich die Stimmung am Edelmetall-Markt drehen kann. Sowohl der Goldkurs als auch der Silberpreis stehen unter Druck – doch trotz kurzfristiger Turbulenzen bleibt die langfristige Goldpreis-Entwicklung im Fokus vieler Investoren.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

