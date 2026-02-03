PayPal-Aktie sackt ab: Anleger von PayPal-Quartalszahlen geschockt – was jetzt droht

PayPal-Aktie sackt ab: Quartalszahlen schocken Anleger

Die PayPal-Aktie steht nach der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen massiv unter Druck. Der Zahlungsdienstleister hat seine Bücher für das vierte Quartal und das Gesamtjahr geöffnet – doch die Reaktion am Markt fällt eindeutig aus: Die Investoren strafen die PayPal-Aktie ab, der Aktienkurs bricht im Börsenhandel am Dienstag zweistellig ein. Etwa zwei Stunden vor Handelsstart an den US-Börsen rutscht die PayPal-Aktie aktuell im XETRA-Handel über 16,5 Prozent ab auf 37,42 Euro – ein weiterer Rückschlag für den angeschlagenen NASDAQ-Wert.

PayPal-Quartalszahlen: Umsatzplus bleibt unter den Erwartungen

Die jüngsten PayPal-Zahlen zeigen ein gemischtes Bild: Im vierten Quartal meldete PayPal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,23 US-Dollar. Analysten hatten jedoch mit 1,29 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück: Mit 8,68 Milliarden US-Dollar lag der Quartalsumsatz rund 90 Millionen unter den Prognosen.

Zwar stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 8,33 Milliarden auf 8,7 Milliarden US-Dollar, doch für Anleger zählt vor allem, dass das Wachstum nicht ausreichte. Genau deshalb geriet die PayPal-Aktie nach den Quartalszahlen direkt stark unter Druck. Die sogenannten Transaction Margin Dollars stiegen um drei Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Bereinigt um Zinsen lag das Plus bei vier Prozent und 3,7 Milliarden Dollar – dennoch überzeugte das den Markt nicht.

PayPal-Aktienkurs fällt auf neues 5-Jahres-Tief

Der Abwärtstrend der PayPal-Aktie verschärft sich weiter. Mit dem Rücksetzer auf 37 Euro im Tagestief das gestern erreichte 5-Jahres-Tief weiter ausgebaut. Seit dem 29.10.2025 hat der NASDAQ-Wert rund 30 Prozent an Wert verloren.

Auch technisch bleibt die Lage angespannt: Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell ein Minus von annähernd 23,5 Prozent. Die PayPal-Aktie befindet sich kurzfristig, mittelfristig und langfristig in klaren Abwärtstrends. Erst ein Überschreiten des 20-Tage-Durchschnitts bei 47,95 könnte eine Stabilisierung einleiten. Damit bleibt der PayPal-Aktienkurs in einem düsteren Umfeld gefangen – trotz solider Zahlungsvolumina.

Schwäche bei Transaktionen belastet PayPal-Zahlen

Ein weiteres Problem in den aktuellen PayPal-Zahlen ist die nachlassende Aktivität der Nutzer. Die Gesamtzahl der Zahlungsvorgänge stieg im Quartal nur um zwei Prozent. Auf Jahressicht sank sie sogar um vier Prozent. Besonders kritisch sehen Anleger die Transaktionen pro aktivem Konto: Diese gingen um fünf Prozent auf 57,7 zurück. Die Zahl aktiver Accounts stieg nur leicht auf 439 Millionen.

Zwar legte das Zahlungsvolumen (TPV) um neun Prozent auf 475 Milliarden US-Dollar zu und erreichte im Gesamtjahr 1,79 Billionen Dollar – doch der Markt wertet dies nicht als Gamechanger.

Chefwechsel sorgt für zusätzlichen Druck auf die PayPal-Aktie

Für einen zusätzlichen Schock sorgte die überraschende Personalentscheidung: Am 1. März übernimmt Enrique Lores den CEO-Posten von Alex Chriss. Vorstandsmitglied David Dorman erklärte ungewöhnlich klar: "Das Tempo der Veränderungen und der Umsetzung entsprach nicht den Erwartungen des Vorstands."

Lores kündigte an, "die Umsetzung neuer Innovationen zu beschleunigen und die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs und Handels zu gestalten". Dennoch bleibt der Markt skeptisch, ob dieser Neustart die PayPal-Aktie schnell stabilisieren kann.

Ausblick enttäuscht: NASDAQ-Wert bleibt unter Druck

Auch der Ausblick fällt ernüchternd aus. Für das erste Quartal stellt PayPal einen Gewinnrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten hatten zuvor mit 1,38 Dollar je Aktie gerechnet.

Für das Gesamtjahr erwartet PayPal lediglich einen leichten Rückgang bis maximal stagnierende Gewinne. Damit bleibt die PayPal-Aktie auch nach den jüngsten PayPal-Quartalszahlen ein Sorgenkind unter den NASDAQ-Werten. Trotz neuer Produkte wie "Pay With Venmo" oder "Buy Now, Pay Later" dominiert aktuell die Unsicherheit: Anleger fragen sich, ob dies bereits der Tiefpunkt für den PayPal-Aktienkurs ist – oder erst der Anfang.

PayPal-Aktie bleibt in der Krise

Die PayPal-Aktie steht nach den enttäuschenden PayPal-Quartalszahlen weiter massiv unter Druck. Zwar konnte der Konzern Umsätze und Zahlungsvolumen steigern, doch Gewinnverfehlung, schwacher Ausblick und sinkende Nutzeraktivität trüben das Bild. Der PayPal-Aktienkurs rutschte auf ein neues 5-Jahres-Tief und bestätigt den langfristigen Abwärtstrend. Der überraschende Chefwechsel zu Enrique Lores soll einen Neustart signalisieren, doch Anleger bleiben skeptisch. Für den NASDAQ-Wert bleibt entscheidend, ob Innovationen wie Venmo und Buy Now Pay Later bald Wachstum liefern.