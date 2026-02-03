Finanzen

US-Börsen: Börse färbt sich rot: Technologiesektor zieht US-Märkte ins Minus

Die Hoffnung auf einen neuen Rekord an den US-Börsen wich schnell Kursverlusten, und der Handelstag endete in den roten Zahlen.
Autor
Bonnier Investor
03.02.2026 22:48
Lesezeit: 1 min
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Der Handelstag am Dienstag an den US-Börsen begann optimistisch, da die Anleger auf ein neues Allzeithoch des S&P 500 hofften. Die anfängliche Begeisterung wich jedoch schnell roten Vorzeichen, als die Finanzergebnisse des Technologiesektors und Sorgen über das hohe Preisniveau begannen, den Markt zu belasten.

Der Nasdaq Composite fiel um 1,4 Prozent und der S&P 500 verlor 0,8 Prozent an Wert. Der Dow Jones Industrial Average gab um etwa 0,3 Prozent nach, nachdem er den Markt gestern noch mit Kursgewinnen angeführt hatte.

Die deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des Software-Riesen Palantir signalisierten am Morgen, dass im Wettlauf um künstliche Intelligenz noch genügend Raum für Wachstum vorhanden ist. Die Stimmung kippte jedoch, als mehrere große Namen der Technologiewelt ins Minus rutschten.

Einer davon war Nvidia, dessen Aktie um fast 3 Prozent fiel und damit die abkühlenden Beziehungen zum KI-Startup OpenAI widerspiegelte. Berichten zufolge soll die Unzufriedenheit von OpenAI mit den neuesten KI-Chips von Nvidia die Verhandlungen über eine Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar behindert haben.

Auch Amazon und Microsoft verloren an Wert (1,79 Prozent bzw. 2,87 Prozent) und gerieten in den allgemeinen Abverkauf im Softwaresektor. Den Verkaufsdruck verstärkte das Startup Anthropic, das heute ein neues Tool für interne Unternehmensjuristen vorstellte und damit sofortige Verunsicherung bei den traditionellen Software- und Datengiganten auslöste.

Am Dienstag veröffentlichte auch PayPal seine Ergebnisse, wobei sowohl die Zahlen als auch die Prognosen deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Gleichzeitig ernannte der Zahlungsdienstleister den bisherigen HP-Chef Enrique Lores zum neuen CEO. Die PayPal-Aktie stürzte vor dem Hintergrund der allgemeinen Verkaufswelle im Softwaresektor um über 20 Prozent ab.

Während des Handelstages blieb der Edelmetallmarkt jedoch weiterhin volatil. Der Goldpreis stieg um über 6 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesanstieg seit 2008. Erst am Freitag hatte Gold den größten Tagesverlust der letzten 43 Jahre hinnehmen müssen. Der Silberpreis war in dieser Zeit hingegen um fast 7 Prozent gestiegen.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

