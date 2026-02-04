Immobilien

Höherer Zins bremst Verbraucher: Baukreditgeschäft stagniert

Wer eine Wohnung kauft oder ein Haus baut, schaut auf die Zinsen - und hier herrscht Ernüchterung. Zwar ist die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden hoch, doch ein neuer Immobilienboom ist nicht zu erwarten.