Wirtschaft

Top-Ökonom warnt: Wie die US-Außenpolitik Europas Wirtschaft belastet

Die Europäische Union steht unter geopolitischem Druck, während wirtschaftliche Unsicherheit und geldpolitische Erwartungen neu justiert werden. Welche wirtschaftlichen und geldpolitischen Folgen ergeben sich daraus für die EU?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.02.2026 17:22
Lesezeit: 2 min
Top-Ökonom warnt: Wie die US-Außenpolitik Europas Wirtschaft belastet
Geopolitische Risiken und die unberechenbare US-Außenpolitik setzen die EU wirtschaftlich unter Druck (Foto: dpa) Foto: artJazz

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Außenpolitik wirtschaftliche Unsicherheit in Europa verstärkt.
  • Weshalb der aktuelle geopolitische Druck Europa mittelfristig wirtschaftlich stärken könnte.
  • Welche Inflationsentwicklung für die Eurozone im Frühjahr zu erwarten ist.

