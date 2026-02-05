Finanzen

US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse

Amazon übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten, schockiert jedoch mit dem Plan, die Rekordsumme von 200 Milliarden Dollar für Investitionen aufzuwenden. Die Amazon-Aktie brach daraufhin nachbörslich zweistellig ein – wie geht es weiter für den NASDAQ-Wert?
Autor
Bonnier Investor
05.02.2026 23:52
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
Amazon-Aktie: Nach Vorlage der Amazon-Zahlen ist der NASDAQ-Wert am Donnerstag eingebrochen. (Foto: stockinasia/iStockphoto.com) Foto: stockinasia/iStock

Im Folgenden:

  • Warum die Amazon-Aktie trotz starker Quartalsergebnisse im nachbörslichen Handel einbrach.
  • Weshalb die geplanten Investitionen von 200 Milliarden Dollar Anleger verunsichern.
  • Wie sich das Muster von Kursrückgängen bei Tech-Giganten trotz Gewinnsteigerungen wiederholt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Amazon-Aktie bricht zweistellig ein – hohe Ausgaben überschatten starke Ergebnisse
05.02.2026

Amazon übertraf im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten, schockiert jedoch mit dem Plan, die Rekordsumme von 200 Milliarden...

Krypto-News: Kryptowährungen brechen ein – Bitcoin-Kurs auf tiefstem Stand seit Trumps Wahlsieg
DWN
Finanzen
Finanzen Krypto-News: Kryptowährungen brechen ein – Bitcoin-Kurs auf tiefstem Stand seit Trumps Wahlsieg
05.02.2026

Am Donnerstag ist der Krypto-Crash weiter gegangen, Star-Investor Michael Burry warnt bereits vor einer "Todesspirale". Der Bitcoin-Kurs...

US-Börsen: Anhaltende Unsicherheit belastet die Börse: Wichtige Aktien schließen im Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Anhaltende Unsicherheit belastet die Börse: Wichtige Aktien schließen im Minus
05.02.2026

Die US-Aktienmärkte gerieten erneut unter starken Verkaufsdruck. Die Talfahrt des Technologiesektors setzte sich fort, während sich...

KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Investitionen: Alphabet verdoppelt Milliarden-Ausgaben für Rechenzentren
05.02.2026

Alphabet verdoppelt seine KI-Investitionen und erhöht den Druck auf Wettbewerber. Der Internet-Riese setzt Milliarden in Rechenzentren und...

Industrie: Unerwarteter Auftragsboom weckt neue Hoffnung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Industrie: Unerwarteter Auftragsboom weckt neue Hoffnung
05.02.2026

Die deutsche Industrie erlebte zum Jahresende einen überraschend kräftigen Auftragsboom – und nährt damit die Hoffnung auf ein Ende...

OMV-Aktie aktuell: Hohe Dividendenrendite, doch Analysten warnen
DWN
Finanzen
Finanzen OMV-Aktie aktuell: Hohe Dividendenrendite, doch Analysten warnen
05.02.2026

Die OMV-Aktie polarisiert: starke Dividende, schwankende Zahlen und skeptische Analysten. Während sich der Kurs der OMV-Aktie auf hohem...

Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Konkurrenzprodukt schwächt Kurs
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Konkurrenzprodukt schwächt Kurs
05.02.2026

Die Novo Nordisk-Aktie gerät massiv unter Druck, nachdem ein US-Konkurrent Wegovy kopiert. Anleger reagieren auf sinkende Umsätze und...

EZB-Zinsentscheid: Zinsen bleiben bei 2 Prozent bei sinkender Inflation im Euroraum
DWN
Finanzen
Finanzen EZB-Zinsentscheid: Zinsen bleiben bei 2 Prozent bei sinkender Inflation im Euroraum
05.02.2026

Die EZB bleibt ruhig - doch neue Herausforderungen warten - beispielsweise der Dollarkurs. Während Energie billiger wird, ziehen andere...