Aktien Europa stabil: Bauwerte stark, Autowerte und Banken unter Druck

Europas Börsen haben am Freitag leichte Gewinne verzeichnet, getragen von beruhigten Edelmetall- und Kryptomärkten sowie positiven Impulsen aus dem Bausektor. Während Bauaktien wie Vinci deutlich zulegten, standen Autowerte und Banken unter Druck – vor allem aufgrund von Abschreibungen, Dividendenkürzungen und Analystenbewertungen.
06.02.2026 12:25
Aktien Europa stabil: Bauwerte stark, Autowerte und Banken unter Druck
Ein Monitor zeigt den Aktienindex Ibex 35 auf den Tafeln des Palacio de la Bolsa de Madrid (Madrider Börs) an. Der Ibex 35 ist heute wieder angestiegen (Foto: dpa). Foto: Eduardo Parra

Im Folgenden:

  • Warum Stellantis-Aktien nach massiven Abschreibungen und Dividendenstreichung einbrechen.
  • Wie Vinci mit überraschendem Barmittelzufluss den Bausektor in Europa beflügelt.
  • Weshalb europäische Börsen trotz schwacher Autowerte und Bankentitel leicht zulegen.

