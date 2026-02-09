Technologie
Wie kann man ganz einfach Etiketten erstellen?

Brady Workstation bietet praktische Etikettengestaltung (Drucken über Desktop - Laptop) für verschiedenste professionelle Anwendungen. Wählen Sie einfach die benötigten Apps aus, laden Sie die 30-tägige Testversion herunter und kaufen Sie die Apps, die Ihnen gefallen haben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.02.2026 00:00
Lesezeit: 1 min
Etiketten erstellen mit Brady Workstation. (Bilderquelle: BRADY GmbH)

Mit den erhältlichen Apps für die Kennzeichnung von Produkten und Kabeln und für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung können Sie:

  • kundenspezifische Etiketten und Schilder gestalten und bearbeiten
  • Vorlagen für Etiketten gestalten und für eine einheitliche Gestaltung bestimmte Elemente sperren
  • Kabeletiketten erstellen, die nur Text enthalten
  • Etikettenerstellung automatisieren
  • Daten mühelos importieren
  • komplexe Etikettenserien auf einfache Weise einrichten
  • problemlos CLP-Chemieetiketten gestalten
  • Lockout-Prozeduren, Anhänger und Etiketten für Energiequellen drucken
  • Sicherheits- und Gebäudeschilder gestalten

Elementare Gestaltungsfunktionen (Gestalten & Drucken – Grundlagen) sind kostenlos!

Entdecken Sie Suiten zur Erstellung von Etiketten >>

Video ansehen: [youtu.be]

Mobile Apps

Brady Workstation beinhaltet auch Apps, mit denen Sie die verschiedensten Etiketten mit einem beliebigen Smartphone gestalten oder vervollständigen können. So verfügen Sie über eine äußerst praktische Möglichkeit, um Etiketten direkt am Einsatzort zu erstellen.

Sie können unsere App Express Labels installieren und dann ganz einfach komplexe Etiketten mit 1D- und 2D-Codes sowie Barcodes gestalten, Daten serialisieren, eine umfassende Bildbibliothek nutzen, Text und Zeitstempel einfügen und sogar Daten aus der Cloud integrieren. Die App „Express Labels“ bietet umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes Smartphone. Sie umfasst auch Assistenten, mit denen Sie Kennzeichnungsetiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach gestalten können.

Entdecken Sie die mobilen Apps!

Problemlos mit Ihrem Drucker verbinden

Brady Workstation funktioniert nahtlos mit einer Reihe von Desktop- und tragbaren Druckern von Brady. Schließen Sie einfach einen Drucker von Brady an einen Computer an, der mit dem Internet verbunden ist, um auf die Funktionen von Brady Workstation zugreifen und Ihre Etikettenvorlagen drucken zu können. Die hochwertigen Etikettendrucker von Brady bieten zudem eine bidirektionale Kommunikation mit Brady Workstation und informieren die Anwender, wenn Etikettenmaterialien zum Drucken spezifischer Etikettendesigns gewechselt werden müssen.

BRADY GmbH

germany@bradycorp.com


