US-Börsen: Dow Jones durchbricht die Marke von 50.000 Punkten

Angeführt wurde der Anstieg vom Dow Jones Industrial Average, der um 2,47 Prozent bzw. mehr als 1.200 Punkte nach oben sprang. Der Index überschritt erstmals die Marke von 50.000 Punkten und schloss auf einem Rekordhoch von 50.115,67 Punkten. Im Laufe des Tages legten 28 der 30 im Index gelisteten Aktien zu, berichtete das Wall Street Journal.

„Der emotionsgetriebene Abbau von Positionen, wie wir ihn diese Woche gesehen haben, ist immer eine unangenehme Erfahrung“, sagte Mark Hackett, Chef-Marktstratege bei Nationwide, dem Wall Street Journal. Ihm zufolge ist das makroökonomische Umfeld weiterhin günstig und die Unternehmensgewinne sind nach wie vor stark, was ebenfalls die Rallye am Freitag unterstützte.

Der S&P 500 stieg um 1,97 Prozent und erzielte damit sein bestes Tagesergebnis seit Mai letzten Jahres. Der Nasdaq Composite legte um 2,18 Prozent zu.

Man versuchte, die Woche mit einer Erholung zu beenden, gestützt auf Einschätzungen von Führungskräften großer Technologieunternehmen und Analysten, wonach die Befürchtungen über die Auswirkungen neuer KI-Lösungen übertrieben seien. Der Dow und der S&P 500 beendeten die Woche im Plus, während der Nasdaq auf Wochensicht im Minus verblieb.

Getragen wurde der Anstieg von den größten Unternehmen des Technologiesektors, die von den Erwartungen an einen Boom der KI-Infrastruktur profitierten. Die Nvidia-Aktie verteuerte sich um 7,92 Prozent, die Broadcom-Aktie um 7,08 Prozent und die Tesla-Aktie um 3,5 Prozent.

Die Stimmung im Technologiesektor hellte sich jedoch nicht vollständig auf. Die Amazon-Aktie fiel um 5,55 Prozent, nachdem das Unternehmen Pläne angekündigt hatte, die Investitionen im Jahr 2026 auf mindestens 200 Milliarden Dollar zu erhöhen. Gleichzeitig blieb die Prognose für das operative Ergebnis hinter den Markterwartungen zurück.

Die Zunahme der Risikobereitschaft reichte über die Aktienmärkte hinaus. Der Bitcoin kletterte schrittweise wieder über die Marke von 70.000 Dollar, nachdem er in der Nacht auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gefallen war. Seit Jahresbeginn hat die weltweit größte Kryptowährung jedoch fast 20 Prozent an Wert verloren.

Blickt man nach vorn, steht der Arbeitsmarktbericht für Januar im Mittelpunkt des Interesses der Anleger; dessen Veröffentlichung wurde auf den kommenden Mittwoch verschoben. In den letzten Tagen gab es Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes: Die Zahl der offenen Stellen fiel auf den tiefsten Stand seit 2020, und die Ankündigungen von Entlassungen nahmen spürbar zu.

Gleichzeitig zeigte die vorläufige Umfrage der Universität von Michigan zur Verbraucherstimmung, dass das Verbrauchervertrauen auf dem höchsten Stand seit August ist. Die kurzfristigen Inflationserwartungen gingen auf 3,5 Prozent zurück, was dem niedrigsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr entspricht.

Bekannter Bitcoin-Käufer profitiert von der Rallye

Zu den größten Gewinnern des Börsentages am Freitag gehörte die Aktie der Finanzautomatisierungsplattform Bill, die nach der Veröffentlichung starker Ergebnisse für das vierte Quartal um 37,16 Prozent zulegte. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 0,64 Dollar pro Aktie und übertraf damit die von Analysten prognostizierten 0,56 Dollar. Der Quartalsumsatz belief sich auf 414,7 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die erwarteten 400,1 Millionen Dollar übertraf. Zudem hob das Unternehmen seine Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr an.

Eine starke Erholung verzeichnete auch die Aktie des Bitcoin-Käufers Strategy, der zu den am stärksten vom Rückgang des Kryptomarktes betroffenen Unternehmen gehörte. Obwohl die Meldung eines Quartalsverlusts die Aktie zunächst unter Druck setzte, stieg das Papier am Freitag um 26,11 Prozent, als sich der Bitcoin erholte und die Unternehmensführung Bedenken hinsichtlich schuldenbezogener Risiken zerstreute.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten auch die Telekommunikationsunternehmen Liberty Global (+49,71 Prozent) und Lumen Technologies (+29,37 Prozent) sowie der Anbieter digitaler Infrastruktur Applied Digital (+25,52 Prozent).

Aktie des Jeep-Herstellers bricht ein

Den größten Verlust verbuchte die Aktie des Krankenversicherers Molina Healthcare, die nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen um 25,51 Prozent abstürzte. Nach Angaben von Dow Jones Market Data war dies der niedrigste Schlusskurs seit März 2020 und der größte prozentuale Tagesverlust seit Juni 2012. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 2,75 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 11,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen einen Gewinn von 0,34 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 10,9 Milliarden Dollar erwartet.

Die an der New Yorker Börse notierte Aktie von Stellantis brach um 23,69 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass der Automobilhersteller in den Ende dieses Monats zu veröffentlichenden Ergebnissen Kosten in Höhe von rund 26 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Investitionen in Elektrofahrzeuge verbuchen wird. Die in Mailand notierte Aktie fiel in ähnlicher Größenordnung und erreichte den tiefsten Stand seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2021 durch die Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der PSA Group.

Spürbare Verluste verzeichneten auch das Softwareunternehmen Impinj (–24,57 Prozent), das Logistikunternehmen Hub Group (–18,25 Prozent) und die digitale Plattform Doximity (–16,78 Prozent).