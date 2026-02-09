Politik

Grundrente im Kampf gegen Altersarmut: Über eine Million Deutsche betroffen

Ein kleiner Betrag mit großer Wirkung: Rund 1,1 Millionen Menschen in Deutschland profitieren aktuell von der Grundrente. Eine neue Untersuchung der Universität Regensburg belegt nun, dass der Rentenaufschlag genau dort ankommt, wo er am dringendsten benötigt wird. Trotz einer durchschnittlichen Erhöhung von knapp 100 Euro bleibt die politische Debatte über die Zielgenauigkeit des Modells hitzig.