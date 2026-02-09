Wirtschaft

Wirtschaftsfaktor Natur: Warum Unternehmen laut Bericht ohne Artenschutz scheitern

Laut einem neuen IPBES-Bericht aus Manchester ist das Artensterben eine der größten Gefahren für die Wirtschaftswelt. Die Botschaft ist klar: Kein Unternehmen existiert isoliert von der Natur. Jede Firma ist von biologischen Ressourcen abhängig und wirkt gleichzeitig auf diese ein. Naturschutz ist somit kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine Voraussetzung für die eigene Zukunftssicherung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.02.2026 14:32
Lesezeit: 3 min
Wirtschaftsfaktor Natur: Warum Unternehmen laut Bericht ohne Artenschutz scheitern
Laut IPBES-Bericht ist Biodiversität kein "Nice-to-have", sondern wirtschaftliche Notwendigkeit. Weniger als 1 Prozent der Unternehmen berichten über ihre Auswirkungen auf die Natur (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen ohne Artenschutz laut neuem IPBES-Bericht wirtschaftlich scheitern werden.
  • Weshalb weniger als ein Prozent der börsennotierten Unternehmen ihre Biodiversitätsauswirkungen offenlegen.
  • Wie der Unterschied zwischen naturschädigenden und naturschützenden globalen Finanzströmen 7,3 zu 0,22 Billionen Dollar beträgt.

Wirtschaftsfaktor Natur: Warum Unternehmen laut Bericht ohne Artenschutz scheitern
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wirtschaftsfaktor Natur: Warum Unternehmen laut Bericht ohne Artenschutz scheitern
09.02.2026
09.02.2026

Laut einem neuen IPBES-Bericht aus Manchester ist das Artensterben eine der größten Gefahren für die Wirtschaftswelt. Die Botschaft ist...

