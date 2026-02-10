VW-Aktie: Unruhe wegen Milliardenbonus – VW-Betriebsrat kritisiert Vorstand

VW-Aktie: Sechs Milliarden Euro bringen Unruhe bei Volkswagen

Beim Volkswagen-Konzern sorgt ein überraschender Geldzufluss von rund sechs Milliarden Euro aktuell für heftige Diskussionen – nicht nur in den Werkshallen, sondern auch bei Investoren, die den VW-Aktienkurs genau im Blick behalten. Denn der neue Netto-Cashflow im Bereich Automobile hat direkte Folgen für die Vergütung des Top-Managements und für die Stimmung in der Belegschaft.

Nach Angaben aus Medienberichten hat Volkswagen kurzfristig Barmittel in Höhe von sechs Milliarden Euro ausgewiesen. Damit liegt der Wert deutlich über der ursprünglich erwarteten Prognose von rund 0 Milliarden Euro. Noch vor drei Wochen hatte Finanzchef Arno Antlitz einen Netto-Cashflow von null Euro in Aussicht gestellt. In einer Pflichtmitteilung hieß es jedoch später: „Damit liegen beide vorläufigen Kennzahlen wesentlich oberhalb der von der Volkswagen AG für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Werte von rund 0 Milliarden Euro für den Netto-Cashflow“.

Cashflow über Schwelle: Vorstand kassiert trotz Kritik

Für die Vorstandsvergütung hat diese Entwicklung große Bedeutung: Die höchste Bonusstufe greift laut Vergütungssystem ab 5,6 Milliarden Euro. Mit den kommunizierten sechs Milliarden Euro wurde diese Schwelle überschritten. Das bedeutet für jedes Vorstandsmitglied zusätzliche Bonuszahlungen von bis zu 1,72 Millionen Euro beziehungsweise bis zu 1,75 Millionen Euro. Der VW-Bonus wird damit in voller Höhe fällig – ein Punkt, der aktuell besonders kritisch diskutiert wird.

Gleichzeitig müssen tariflich beschäftigte Mitarbeiter 2025 und 2026 auf die bislang übliche Mai-Prämie verzichten. Grundlage dafür ist eine Tarifeinigung zwischen IG Metall und dem Konzern aus dem Dezember 2024. Ab 2028 soll die Ausschüttung wieder aufgenommen werden, dann in prozentual steigender Form. Diese unterschiedliche Behandlung sorgt in der Belegschaft für Unverständnis, was auch den VW-Betriebsrat auf den Plan ruft.

Spitzengespräch in Wolfsburg: VW-Betriebsrat stellt Vorstand zur Rede

Der VW-Betriebsrat fordert nun Aufklärung darüber, wie die sechs Milliarden Euro so kurzfristig zustande kamen. Ein Sprecher erklärte: „Wir teilen die Kritik an der bisherigen Informationspolitik des Konzerns“. Noch in dieser Woche soll es in Wolfsburg ein Spitzengespräch geben, bei dem die Arbeitnehmerseite ihre Positionen darlegen will. Auch andere Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder seien von der Pflichtmitteilung überrascht worden.

Medien sprechen in diesem Zusammenhang von möglichen „buchhalterischen Kunstgriffen“. Demnach habe Volkswagen teure Lagerbestände drastisch abgebaut, Forderungen aus Autoverkäufen verkauft und Entwicklungskosten der Kernmarke VW ins Jahr 2026 verschoben. Außerdem sollen Rückstellungen aufgelöst worden sein. All diese Maßnahmen seien legal, könnten aber das kommende Geschäftsjahr belasten, weil Rechnungen zwar verschoben, aber nicht dauerhaft vermieden werden können.

VW-Aktie betroffen: Cashflow beeinflusst Bonus und Dividende

Die Diskussion um den VW-Vorstand betrifft auch Aktionäre. Denn der Netto-Cashflow beeinflusst nicht nur den VW-Bonus, sondern auch Erwartungen an die Dividende und damit indirekt die Attraktivität der VW-Aktie. Laut Berichten wurde die Dividende aufgrund des gesunkenen Gewinns zuletzt um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. Anleger beobachten daher genau, wie stabil diese Einmaleffekte tatsächlich sind und welche Folgen sie für den VW-Aktienkurs haben könnten.

Der Konzern selbst betont, dass die Boni des Managements von weiteren Faktoren abhängen. Zudem wurde intern darauf hingewiesen, dass Vorstand und Management ihre Gesamtvergütung unabhängig vom Netto-Cashflow reduziert haben. Der Vorstand verzichtet 2025 und 2026 auf 11 Prozent, 2027 auf 8,5 Prozent, 2028 auf 6,5 Prozent und 2029 auf 5,5 Prozent. Beim Management sind es zunächst 8 Prozent, später sinkt der Abschlag schrittweise.

Cashflow stützt den VW-Aktienkurs, aber Fragen bleiben

Was bedeutet das für die VW-Aktie? Kurzfristig könnte der überraschende Cashflow die Finanzlage stabiler erscheinen lassen und den VW-Aktienkurs stützen. Doch wenn der Effekt vor allem aus Verschiebungen und Einmaleffekten stammt, bleibt die Frage offen, wie nachhaltig die Entwicklung ist. Für die Beschäftigten steht zudem die Glaubwürdigkeit der Konzernführung auf dem Spiel – und für Investoren die langfristige Perspektive der VW-Aktie.

Der überraschende Netto-Cashflow von sechs Milliarden Euro verschafft Volkswagen kurzfristig finanziellen Spielraum und sichert dem VW-Vorstand hohe Bonuszahlungen. Doch die Art des Zustandekommens wirft Fragen auf, die weit über interne Vergütungsmodelle hinausgehen. Für den VW-Betriebsrat steht die Glaubwürdigkeit des Managements auf dem Spiel, für die Belegschaft das Gefühl fairer Lastenverteilung. Auch Anleger sollten genau hinschauen: Einmaleffekte können den VW-Aktienkurs stützen, ersetzen aber keine nachhaltige Ertragskraft. Die weitere Aufarbeitung dürfte entscheidend dafür sein, wie belastbar das Vertrauen in die VW-Aktie bleibt.