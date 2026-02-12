Politik

Ukraine-Konflikt: Selenskyj warnt vor Milliardenabkommen zwischen Russland und USA

Während die Ukraine, die USA und Russland offiziell über ein Kriegsende verhandeln, spricht Präsident Selenskyj von möglichen US-Russland-Gesprächen über ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen. Welche Folgen hätte dies für die Ukraine und die europäische Sanktionspolitik?