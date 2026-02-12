Finanzen

DAX aktuell: Siemens treibt den Leitindex über 25.000 Punkte – Anleger blicken gespannt in die USA

Der DAX-Kurs springt im Donnerstagshandel wieder über die Marke von 25.000 Punkten und sorgt für neue Euphorie an den Märkten. Doch nicht alle Branchen profitieren gleichermaßen. Während Siemens glänzt, blicken Anleger gespannt in die USA – droht dort die nächste Überraschung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.02.2026 10:06
Lesezeit: 2 min
(Foto: iStockphoto.com/http://www.fotogestoeber.de)

Der DAX aktuell zeigt sich am Donnerstag in starker Verfassung und hat dank kräftiger Impulse aus dem Technologiesektor wieder die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Gestützt auf deutliche Kursgewinne bei Siemens kletterte der deutsche Leitindex im frühen Handel über diese psychologisch wichtige Schwelle und nahm zugleich das bisherige Februar-Hoch ins Visier.

Zuletzt stieg der DAX aktuell um 1,1 Prozent auf 25.117 Punkte. Damit rückt auch die Bestmarke von 25.507 Zählern wieder näher. Besonders Siemens sorgte für Rückenwind: Die Aktien des Technologiekonzerns sprangen um mehr als sechs Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen von einem starken Geschäftsjahresauftakt profitiert hatte. Der Aufschwung bei Siemens war ein entscheidender Faktor dafür, dass der DAX-Kurs aktuell wieder deutlich anzog. Auch in Europa setzte sich der positive Trend fort. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx profitierte ebenfalls von Siemens und markierte erneut ein Rekordhoch.

Nicht alle Branchen glänzen

Trotz des Höhenflugs bleibt das Gesamtbild in der laufenden Berichtssaison durchwachsen. Während Siemens den DAX aktuell nach oben trieb, belasteten Rückschläge bei Autowerten die Stimmung. Auslöser war ein schwacher Bericht von Mercedes-Benz, der für spürbaren Gegenwind in der Branche sorgte.

Damit zeigt sich: Nicht alle Sektoren profitieren gleichermaßen von der aktuellen Marktdynamik. Der DAX aktuell bleibt zwar klar aufwärtsgerichtet, doch einzelne Branchen entwickeln sich deutlich schwächer, was die Anleger aufmerksam beobachten.

Blick nach Amerika: Inflationsdaten als nächster Treiber

Ein zentraler Fokus der Marktteilnehmer liegt nun auf den USA. Gespannt warten die Anleger auf Inflationszahlen, die am Freitag veröffentlicht werden. Diese gelten als wichtiger Baustein, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed einschätzen zu können.

Für den DAX aktuell könnten die Daten richtungsweisend sein: Überraschungen bei der Inflation könnten die Erwartungen an Zinsschritte beeinflussen und damit auch die Stimmung an den Aktienmärkten.

DAX-Prognose: Technische Lage neutral bis leicht bullisch

Neben den Unternehmensnachrichten spielt auch die charttechnische Perspektive eine wichtige Rolle. Laut aktueller DAX-Prognose war der Index gestern Morgen bei 25.039 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Nach Aufnahme des Xetra-Handels setzte der Index zunächst zurück, konnte sich jedoch im Bereich der 24.850 Punkte stabilisieren und bis zum Nachmittag wieder aufwärtslaufen.

Die Tagesgewinne wurden später durch eine dynamische Abwärtsbewegung egalisiert. Der Index stabilisierte sich knapp unter dem Tief am Vormittag und lief anschließend moderat aufwärts. Den Bullen gelang es jedoch nicht, einen Xetra-Tagesgewinn auszuweisen. Der DAX ging schließlich bei 24.921 Punkten aus dem Tageshandel. Die technische Lage beim DAX-Kurs bleibt neutral bis leicht bullisch. Entscheidend ist heute, ob der Index die SMA50 zurückerobert und sich darüber festsetzt.

DAX-Prognose: Schlüsselmarken im Fokus

Die Schlüsselmarke liegt bei 24.983 Punkten. Oberhalb dieser Marke überwiegt das Long-Szenario mit Chancen auf 25.110 bis 25.299 Punkte. Unterhalb droht eine Ausweitung der Schwäche in Richtung 24.815 bis 24.769 Punkte (SMA200). Die Marktstimmung ist aktuell neutral. Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich. Die erwartete Range wird mit 25.083/25.162 bis 24.893/24.805 Punkte angegeben, mit Wahrscheinlichkeiten von 60 Prozent bullisch und 40 Prozent bärisch.

Damit bleibt der DAX aktuell in einer spannenden Ausgangslage: Siemens sorgt für Rückenwind, doch Inflationsdaten aus den USA und wichtige charttechnische Marken könnten über den nächsten Impuls entscheiden, das Bild bleibt gemischt: Autowerte schwächeln, und die Berichtssaison liefert nicht überall positive Impulse. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf die Inflationszahlen aus den USA, die entscheidend für den geldpolitischen Spielraum der Fed sein könnten. Charttechnisch bleibt die Lage neutral bis leicht bullisch, wobei die Schlüsselmarke bei 24.983 Punkten besondere Bedeutung hat. Damit steht der DAX-Kurs aktuell an einem spannenden Wendepunkt.

