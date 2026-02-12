Politik

EU-Gipfel: Merz und Macron suchen gemeinsamen Kurs für Europas Industrie

Europa steht wirtschaftlich unter massivem Druck: Bürokratie, hohe Energiepreise und internationale Konkurrenz fordern schnelle Antworten. Bundeskanzler Merz und Präsident Macron demonstrieren Einigkeit – doch wie soll Europas Industrie wirklich wieder wettbewerbsfähig werden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.02.2026 16:21
Lesezeit: 3 min
Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommen zum EU-Gipfel im Schloss Alden Biesen (Foto: dpa). Foto: Francois Walschaerts

Im Folgenden:

  • Warum rückt Europas Industrie zunehmend ins Hintertreffen?
  • Welche Rolle spielen China und die USA im Wettbewerb?
  • Wie wollen Merz und Macron Europas Wirtschaft schneller stärken?

