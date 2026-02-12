Wirtschaft

Farbenindustrie in der Krise: Farbenumsatz bricht 2025 ein – Exporte als kleiner Lichtblick

Deutschlands Farbenindustrie steckt tief in der Krise. Schwache Nachfrage aus der Autoindustrie, Probleme im Wohnungsbau und Rückgänge im Druckgeschäft setzen der Branche spürbar zu. Umsatz und Absatz geraten unter Druck. Doch ist ein Ausweg bereits in Sicht?