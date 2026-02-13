Politik

Münchner Sicherheitskonferenz im Zeichen der Zeitenwende: Die neue Geopolitik der Großmächte

Die globale Sicherheitsarchitektur steht vor einem historischen Wendepunkt. Wenn sich die politische Elite zur Münchner Sicherheitskonferenz trifft, blickt die Welt auf weit mehr als nur aktuelle Kriegsberichte. Im Fokus steht die Neuausrichtung der globalen Machtverhältnisse.