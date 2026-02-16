Unternehmen

KI als Jobkiller? Wo Unternehmen zukünftig wieder Personal einstellen

Mit KI Kosten und Personal sparen scheint für viele Unternehmen die Sparmaßnahme Nummer Eins zu werden – vor allem im Bereich Kundenservice. Doch genau für diese Tätigkeiten prognostizieren Marktforscher, dass die Hälfte der Unternehmen Mitarbeiter wieder einstellen werden. Warum KI im Kundenservice doch nicht zum Sparmodell wird.