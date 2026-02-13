Politik

Bürokratie-Debatte der EU: Von der Leyen kritisiert nationale Auflagen

Der Streit über Bürokratie und Wettbewerbsfähigkeit in der EU verschärft sich, nachdem Ursula von der Leyen die Mitgliedstaaten in die Verantwortung nimmt. Wer trägt die politische Verantwortung für die Regulierung im Binnenmarkt?