Wirtschaft

Wirtschaftsstandort Deutschland: Wie Zukunftspessimismus die Wirtschaft bremst

Ein düsterer Blick in die Zukunft und eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung belasten den Standort Deutschland immer stärker. Laut einer aktuellen Studie wirken sich diese psychologischen und sozialen Faktoren direkt negativ auf die Produktivität aus. In diesem Spannungsfeld wächst die Bedeutung der Arbeitgeber als Stabilitätsanker.