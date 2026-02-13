Wirtschaft

Wirtschaftsstandort Deutschland: Wie Zukunftspessimismus die Wirtschaft bremst

Ein düsterer Blick in die Zukunft und eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung belasten den Standort Deutschland immer stärker. Laut einer aktuellen Studie wirken sich diese psychologischen und sozialen Faktoren direkt negativ auf die Produktivität aus. In diesem Spannungsfeld wächst die Bedeutung der Arbeitgeber als Stabilitätsanker.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.02.2026 13:23
Studie zeigt: Nur 8 Prozent der Deutschen glauben an eine bessere Zukunft. Gesellschaftliche Spaltung und mangelndes Vertrauen gefährden die wirtschaftliche Produktivität (Foto: dpa). Foto: Stadtratte

Im Folgenden:

  • Warum der Glaube an wirtschaftlichen Aufstieg in Deutschland dramatisch sinkt.
  • Weshalb Unternehmen als einzige Institutionen noch mehrheitliches Vertrauen genießen.
  • Wie gesellschaftliche Abschottung die betriebliche Produktivität konkret gefährdet.

