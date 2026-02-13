Politik

NATO-Einsatz über Island: Deutsche Eurofighter starten zur Arktis-Mission

Deutschland verstärkt seine Präsenz im hohen Norden. Wie Verteidigungsminister Boris Pistorius auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) bekannt gab, sind deutsche Kampfflugzeuge im Rahmen der neuen Nato-Operation „Arctic Sentry“ auf dem Weg nach Island. Damit reagiert das Bündnis auf die zunehmende militärische Aktivität Russlands in der Arktis.