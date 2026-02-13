Finanzen

Pfandbriefbank-Aktie stürzt auf Rekordtief: Immobilienkrise belastet länger als erwartet

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) findet keinen Boden. Trotz des teuren Rückzugs aus dem US-Markt zwingt die schleppende Erholung der Immobilienmärkte das Institut zur Korrektur seiner Ziele. Während die Verluste für 2025 höher ausfielen als befürchtet, reagiert die Pfandbriefbank-Aktie mit einem historischen Kursrutsch.
13.02.2026 14:46
Pfandbriefbank-Aktie stürzt auf Rekordtief: Immobilienkrise belastet länger als erwartet
Die Deutsche Pfandbriefbank verbucht für 2025 einen Verlust von 250 Millionen Euro. Der Ausstieg aus dem US-Geschäft und die schleppende Erholung am Immobilienmarkt belasten (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

  • Warum die Pfandbriefbank-Aktie auf ein historisches Tief gefallen ist.
  • Weshalb der teure US-Rückzug das Institut zu drastischen Prognosekorrekturen zwingt. 
  • Wie die Bank trotz 250-Millionen-Euro-Verlust ihr Neugeschäft ausbauen will.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

