Finanzen

US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude

Obwohl frische Inflationsdaten den wichtigsten Indizes am Freitagmorgen kurzzeitige Unterstützung boten, wurde der Ausgang des US-Börsentages von einer zunehmenden Unsicherheit angesichts des Siegeszugs der Künstlichen Intelligenz überschattet, der nun beginnt, auch traditionelle Sektoren zu untergraben.
Autor
Bonnier Investor
13.02.2026 22:56
Lesezeit: 2 min
US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude
Wall Street sign with american flags and New York Stock Exchange in Manhattan, New York City, USA. (Foto: lucky-photographer/iStock) Foto: lucky-photographer/iStock

Die US-Aktienmärkte starteten positiv in den Handelstag am Freitag, verloren jedoch gegen Abend die Richtung und beendeten die Woche mit deutlichen Verlusten. Der S&P 500 konnte sich am Ende des Tages kaum über der Nulllinie halten (+0,05 Prozent), der Dow Jones Industrial legte um 0,10 Prozent zu, während der technologielastige Nasdaq Composite zum Handelsschluss 0,22 Prozent abgab.

Auf Wochensicht ist das Bild jedoch deutlich düsterer: S&P 500 und Dow Jones gaben im Wochenverlauf mehr als ein Prozent nach, während der Nasdaq um über 2 Prozent fiel. Die am Freitag veröffentlichten, niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen konnten die Indizes nur in den ersten Stunden des Tages über Wasser halten, bevor der Verkaufsdruck wieder überhandnahm.

Inflation kühlt auf tiefsten Stand seit fünf Jahren ab

Der am Freitag veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Januar brachte den Finanzmärkten auf den ersten Blick gute Nachrichten. Die Preise stiegen im Monatsvergleich nur um 0,2 Prozent, und die jährliche Inflationsrate verlangsamte sich auf 2,4 Prozent, was den niedrigsten Stand seit Anfang 2021 markiert.

Dies gab den Händlern Anlass, ihre Zinserwartungen zu korrigieren – an den Terminmärkten wird nun immer mutiger auf eine erste Zinssenkung im Juni gewettet. Dennoch bleibt die Prognose der Politik der Federal Reserve schwierig, da die Wirtschaft insgesamt weiterhin Widerstandsfähigkeit zeigt und die Schlusskurse vom Freitag darauf hindeuten, dass die abkühlende Inflation allein nicht ausreicht, um die Märkte nach oben zu treiben.

KI-Ängste greifen auf die „Old Economy“ über

Der Börsentag war von einer paradoxen Situation geprägt: War Künstliche Intelligenz bislang der Hauptmotor der Märkte, so fürchtet man nun ihre disruptive Kraft. Die Verkaufswelle traf diesmal auch die Immobilien-, Logistik- und Transportsektoren schmerzhaft – Bereiche, die bislang als sichere Alternative zu KI-bezogenen Aktien galten.

Die Nervosität der Anleger wurde durch die Schwäche der Technologiegiganten verstärkt, wobei alle Mitglieder der „Magnificent Seven“ den Tag unter Druck beendeten. Investoren analysieren die aktuellen Geschäftszahlen genau und suchen nach Anzeichen für die nächste KI-bezogene Angst, auf die der Markt nach dem Prinzip „Erst schießen, dann fragen“ reagiert. Ein Beispiel für diese Strategie war am Freitag Pinterest: Die Aktie fiel stark, da der Umsatz des Unternehmens hinter den Erwartungen zurückblieb und Analysten Bedenken hinsichtlich der KI-Risiken für die Plattform äußerten.

Helden des Tages: Rivian und Applied Materials

Inmitten der düsteren Gesamtstimmung sorgten am Freitag nur wenige Gewinner für Freude. Die Aktie des Elektroautoherstellers Rivian Automotive schoss um mehr als 25 Prozent nach oben (Schlusskurs +21,64 Prozent), nachdem das Unternehmen die Prognosen für das vierte Quartal übertroffen und bestätigt hatte, dass das neue mittelgroße R2-Modell noch vor dem Sommer auf den Markt kommt. Stärke zeigte auch der Impfstoffhersteller Moderna, der dank besser als erwarteter Verkaufszahlen eine Rallye von 10 Prozent hinlegte und den Tag mit einem Plus von 5,29 Prozent beendete.

Im Hardware-Sektor glänzte der Halbleiterausrüster Applied Materials, dessen Aktie dank eines optimistischen Ausblicks um 8,08 Prozent stieg. Die Unternehmensleitung bestätigte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark sei, was ein wichtiges Gegengewicht zu der im Softwaresektor herrschenden Unsicherheit darstellte.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude
13.02.2026

Obwohl frische Inflationsdaten den wichtigsten Indizes am Freitagmorgen kurzzeitige Unterstützung boten, wurde der Ausgang des...

Uvex: Wie der Skibrillen-Hersteller von den Olympischen Winterspielen profitiert
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Uvex: Wie der Skibrillen-Hersteller von den Olympischen Winterspielen profitiert
13.02.2026

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist Uvex auf den Pisten und im Eiskanal allgegenwärtig. Athleten wie Skispringer und...

Kakaopreis unter Druck: Schwache Nachfrage und wachsende Lagerbestände belasten den Markt
DWN
Politik
Politik Kakaopreis unter Druck: Schwache Nachfrage und wachsende Lagerbestände belasten den Markt
13.02.2026

Der Kakaopreis ist auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen, weil steigende Produktion und schwächere Nachfrage den...

Klimawandel: Umweltminister kritisiert US-Pläne zur Lockerung von Klimaregeln
DWN
Politik
Politik Klimawandel: Umweltminister kritisiert US-Pläne zur Lockerung von Klimaregeln
13.02.2026

Die US-Umweltbehörde will eine zentrale Regel zur Regulierung von Treibhausgasen aufheben. Bundesumweltminister Schneider nennt das...

Bürokratie-Debatte der EU: Von der Leyen kritisiert nationale Auflagen
DWN
Politik
Politik Bürokratie-Debatte der EU: Von der Leyen kritisiert nationale Auflagen
13.02.2026

Der Streit über Bürokratie und Wettbewerbsfähigkeit in der EU verschärft sich, nachdem Ursula von der Leyen die Mitgliedstaaten in die...

Pfandbriefbank-Aktie stürzt auf Rekordtief: Immobilienkrise belastet länger als erwartet
DWN
Finanzen
Finanzen Pfandbriefbank-Aktie stürzt auf Rekordtief: Immobilienkrise belastet länger als erwartet
13.02.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) findet keinen Boden. Trotz des teuren Rückzugs aus dem US-Markt zwingt die schleppende Erholung der...

NATO-Einsatz über Island: Deutsche Eurofighter starten zur Arktis-Mission
DWN
Politik
Politik NATO-Einsatz über Island: Deutsche Eurofighter starten zur Arktis-Mission
13.02.2026

Deutschland verstärkt seine Präsenz im hohen Norden. Wie Verteidigungsminister Boris Pistorius auf der Münchner Sicherheitskonferenz...

Wirtschaftsstandort Deutschland: Wie Zukunftspessimismus die Wirtschaft bremst
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wirtschaftsstandort Deutschland: Wie Zukunftspessimismus die Wirtschaft bremst
13.02.2026

Ein düsterer Blick in die Zukunft und eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung belasten den Standort Deutschland immer stärker. Laut...