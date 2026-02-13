US-Börsen: US-Börsenwoche endet rot: Angst vor KI schluckt Inflationsfreude

Die US-Aktienmärkte starteten positiv in den Handelstag am Freitag, verloren jedoch gegen Abend die Richtung und beendeten die Woche mit deutlichen Verlusten. Der S&P 500 konnte sich am Ende des Tages kaum über der Nulllinie halten (+0,05 Prozent), der Dow Jones Industrial legte um 0,10 Prozent zu, während der technologielastige Nasdaq Composite zum Handelsschluss 0,22 Prozent abgab.

Auf Wochensicht ist das Bild jedoch deutlich düsterer: S&P 500 und Dow Jones gaben im Wochenverlauf mehr als ein Prozent nach, während der Nasdaq um über 2 Prozent fiel. Die am Freitag veröffentlichten, niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen konnten die Indizes nur in den ersten Stunden des Tages über Wasser halten, bevor der Verkaufsdruck wieder überhandnahm.

Inflation kühlt auf tiefsten Stand seit fünf Jahren ab

Der am Freitag veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Januar brachte den Finanzmärkten auf den ersten Blick gute Nachrichten. Die Preise stiegen im Monatsvergleich nur um 0,2 Prozent, und die jährliche Inflationsrate verlangsamte sich auf 2,4 Prozent, was den niedrigsten Stand seit Anfang 2021 markiert.

Dies gab den Händlern Anlass, ihre Zinserwartungen zu korrigieren – an den Terminmärkten wird nun immer mutiger auf eine erste Zinssenkung im Juni gewettet. Dennoch bleibt die Prognose der Politik der Federal Reserve schwierig, da die Wirtschaft insgesamt weiterhin Widerstandsfähigkeit zeigt und die Schlusskurse vom Freitag darauf hindeuten, dass die abkühlende Inflation allein nicht ausreicht, um die Märkte nach oben zu treiben.

KI-Ängste greifen auf die „Old Economy“ über

Der Börsentag war von einer paradoxen Situation geprägt: War Künstliche Intelligenz bislang der Hauptmotor der Märkte, so fürchtet man nun ihre disruptive Kraft. Die Verkaufswelle traf diesmal auch die Immobilien-, Logistik- und Transportsektoren schmerzhaft – Bereiche, die bislang als sichere Alternative zu KI-bezogenen Aktien galten.

Die Nervosität der Anleger wurde durch die Schwäche der Technologiegiganten verstärkt, wobei alle Mitglieder der „Magnificent Seven“ den Tag unter Druck beendeten. Investoren analysieren die aktuellen Geschäftszahlen genau und suchen nach Anzeichen für die nächste KI-bezogene Angst, auf die der Markt nach dem Prinzip „Erst schießen, dann fragen“ reagiert. Ein Beispiel für diese Strategie war am Freitag Pinterest: Die Aktie fiel stark, da der Umsatz des Unternehmens hinter den Erwartungen zurückblieb und Analysten Bedenken hinsichtlich der KI-Risiken für die Plattform äußerten.

Helden des Tages: Rivian und Applied Materials

Inmitten der düsteren Gesamtstimmung sorgten am Freitag nur wenige Gewinner für Freude. Die Aktie des Elektroautoherstellers Rivian Automotive schoss um mehr als 25 Prozent nach oben (Schlusskurs +21,64 Prozent), nachdem das Unternehmen die Prognosen für das vierte Quartal übertroffen und bestätigt hatte, dass das neue mittelgroße R2-Modell noch vor dem Sommer auf den Markt kommt. Stärke zeigte auch der Impfstoffhersteller Moderna, der dank besser als erwarteter Verkaufszahlen eine Rallye von 10 Prozent hinlegte und den Tag mit einem Plus von 5,29 Prozent beendete.

Im Hardware-Sektor glänzte der Halbleiterausrüster Applied Materials, dessen Aktie dank eines optimistischen Ausblicks um 8,08 Prozent stieg. Die Unternehmensleitung bestätigte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark sei, was ein wichtiges Gegengewicht zu der im Softwaresektor herrschenden Unsicherheit darstellte.