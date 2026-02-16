Politik

Laschet zur Atomdebatte: Europäischer Nuklearschirm hat keine Priorität

Braucht Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm? Nach Angaben des Kanzlers sprechen Deutschland und Frankreich zumindest darüber. CDU-Außenpolitiker Armin Laschet bremst jedoch die Erwartungen: Eine deutsche Beteiligung an Atomwaffen stehe weder in den kommenden Wochen noch Monaten zur Entscheidung an – wichtiger seien jetzt höhere Verteidigungsausgaben und wirtschaftliche Stärke.