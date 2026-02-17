Panorama

Bahnsanierung Hamburg-Berlin: Neuer Zeitplan – massive Kritik an Management und Bauabläufen

Die Bahnsanierung auf der Strecke Hamburg-Berlin sorgt weiter für Geduldsproben bei Reisenden und Unternehmen. Verzögerungen, Kritik und längere Fahrzeiten prägen den Alltag auf einer der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands. Doch wann kehrt wieder Normalität ein – und wer trägt die Verantwortung?