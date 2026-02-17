Wirtschaft

Inflationsrate steigt erneut an: Lebensmittel für Verbraucher deutlich teurer

Die Inflationsrate in Deutschland zieht zu Beginn des Jahres 2026 wieder an. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen werden spürbar teurer, während Energiepreise teilweise entlasten. Doch wie stark trifft die Teuerungsrate Verbraucher im Alltag wirklich?