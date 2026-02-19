Schulfach Wiederbelebung: DRK-Präsident für Training an Schulen

"Wir müssen aufpassen, dass wir die Verteidigungsfähigkeit nicht ausschließlich militärisch verstehen. Damit allein machen wir die Gesellschaft nicht krisenfest", mahnte der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. (Foto: dpa)

DRK-Präsident: Wiederbelebungsmaßnahmen an Schulen üben

DRK-Präsident Hermann Gröhe spricht sich für das Üben von Wiederbelebungsmaßnahmen an Schulen aus. "Es würde enorm helfen, wenn einmal pro Schuljahr für zwei Stunden die Wiederbelebung geübt wird", sagte Gröhe den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Wer das in seiner Schulzeit regelmäßig gemacht hat, vergisst das ein Leben lang nicht mehr und kann die Erfahrung an andere weitergeben."

Der ehemalige Bundesgesundheitsminister und einstige CDU-Generalsekretär kritisierte das fehlende Wissen in der Gesellschaft, um Menschen bei einem Herzstillstand zu helfen. "Mit einer Herzdruckmassage könnten Umstehende leicht helfen. Doch viele Menschen trauen sich nicht, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Obwohl eine Person dabei ist zu sterben, haben sie Angst, jemandem eine Rippe zu brechen."

Verteidigungsfähigkeit nicht nur militärisch sehen

Beim Ausbau der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland fordert Gröhe einen Ansatz über das Militärische hinaus. "Wir müssen aufpassen, dass wir die Verteidigungsfähigkeit nicht ausschließlich militärisch verstehen. Damit allein machen wir die Gesellschaft nicht krisenfest", mahnte der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Gelder aus dem sogenannten Sondervermögen sollten daher auch umfassend für den Bevölkerungsschutz eingesetzt werden. Notwendig sei etwa ein "Netz wirklich krisenfester Krankenhäuser".