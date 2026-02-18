Dürr-Aktie springt nach Quartalszahlen deutlich an – jetzt Dürr-Aktie kaufen?

Dürr-Aktie auf Siebenmonatshoch – Dürr-Zahlen kommen gut an

Die Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204) hat am Mittwoch mit einem deutlichen Kurssprung auf den höchsten Stand seit Juli 2025 auf die vorgelegten Dürr-Zahlen des Anlagenbauers reagiert. Der Dürr-Aktienkurs kletterte über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt, und wurde zum Börsenschluss mit einem Plus von über 9,5 Prozent bei 25,10 Euro gehandelt. Damit führte der SDAX-Wert die Gewinnerliste im Kleinwerteindex an.

Dürr-Zahlen treiben Dürr-Aktienkurs an

Die Dürr-Zahlen zeigen: Die Dürr-Aktie profitierte davon, dass Dürr beim Nettogewinn im vergangenen Jahr das obere Ende der eigenen Zielspanne übertroffen hat. Auch bei der operativen Gewinnmarge schnitt der SDAX-Wert besser ab als geplant. Der Auftragseingang bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Beim Umsatz blieb der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen jedoch leicht unter dem angestrebten Zielkorridor, was den Dürr-Aktienkurs zunächst nur kurzzeitig bremste.

Analyst Philippe Lorrain von Bernstein Research sprach von insgesamt starken Kennziffern, auch wenn der Umsatz seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt habe. Mit Blick auf die Dürr-Aktie verwies er zudem darauf, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Für den SDAX-Wert sei dies ein positives Signal.

Dürr-Aktie: Analystenmeinungen und aktuelle Kursziele

Die Analysten bewerten die jüngsten Dürr-Zahlen überwiegend positiv, setzen jedoch unterschiedliche Akzente. Während einige Experten vor allem den starken Nettogewinn und die verbesserte Profitabilität hervorheben, verweisen andere auf Sondereffekte und den Ausblick. Entsprechend reicht die Spanne der Kursziele von vorsichtig bis ausgesprochen optimistisch.

Deutsche Bank Research: Nachsteuergewinn bei Dürr überraschend hoch

Der überraschend hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte nach Einschätzung von Deutsche-Bank-Experte Nikita Papaccio vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein. Auch das robuste operative Geschäft habe die Dürr-Aktie gestützt und die veröffentlichten Dürr-Zahlen zusätzlich untermauert. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.

Warburg Research, MWB Research und DZ Bank heben Unterschiedliches hervor

Für Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research bestätigen die Resultate des Maschinenbauers seinen optimistischen Ausblick für die Dürr-Aktie. Nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr beließ Warburg Research das Dürr-Kursziel bei 29,50 Euro, die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte.

Thomas Wissler von MWB Research hob insbesondere den starken Nettogewinn hervor und bescheinigte dem SDAX-Wert ein insgesamt solides operatives Geschäft. Auch der erwirtschaftete Cashflow sei stark ausgefallen, was dem Dürr-Aktienkurs weiteren Rückenwind verleihen könnte. Die DZ Bank hat die Einstufung für die Dürr-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung.

Bernstein Research besonders bullish für Dürr-Aktie

Besonders positiv stuft Bernstein Research die Dürr-Aktie ein. Das US-Analysehaus belässt das Kursziel bei 39 Euro, die Empfehlung lautet "Outperform". Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe.

Insgesamt überwiegen klar die positiven Stimmen zur Dürr-Aktie. Die Mehrheit der Analysten sieht operativ deutliche Fortschritte und honoriert die Gewinnentwicklung. Unterschiede bestehen vor allem bei der Bewertung von Sondereffekten und der Nachhaltigkeit. Der angekündigte Ausblick dürfte nun zum entscheidenden Impulsgeber werden.

Dürr-Aktie bleibt spannend für Anleger

Die Dürr-Aktie hat mit einem deutlichen Kurssprung gezeigt, wie stark positive Dürr-Zahlen den Markt bewegen können. Besonders der hohe Nettogewinn und die bessere operative Marge kamen gut an. Gleichzeitig bleibt der leicht enttäuschende Umsatz ein Punkt, den Investoren weiter beobachten müssen. Analysten sehen insgesamt ein solides Fundament und bestätigen ihren positiven Blick auf den SDAX-Wert. Ob der Dürr-Aktienkurs nun weiter steigt, hängt davon ab, ob das operative Geschäft auch in den kommenden Quartalen überzeugen kann.