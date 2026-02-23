Politik

Analyse: Trumps Team sucht mit politischem Druck und finanziellen Anreizen Verbündete in Europa

Die Regierung von Donald Trump verfolgt ein neues außenpolitisches Ziel: den Export ihrer ideologischen Agenda nach Europa. Dabei geht es nicht nur um klassische Diplomatie, sondern um offene Einflussnahme auf politische Prozesse und Wahlkämpfe zugunsten rechter, populistischer und nationalkonservativer Kräfte. Neben politischer Rückendeckung setzt Washington zunehmend auch auf finanzielle Anreize.