Trading.de: Der Markt für Trading-Ausbildungen wächst: Was Anleger wissen sollten

Für viele ist Trading zu einer Möglichkeit geworden, finanzielle Entscheidungen eigenständig zu treffen und Märkte aktiv zu nutzen. Mit diesem Interesse wächst auch der Wunsch, den Handel besser zu verstehen. Neben Finanzbüchern und Online-Tutorials sind in den vergangenen Jahren vor allem strukturierte Trading-Ausbildungen und Mentoring-Programme entstanden.

Aktuelle Studien wie die „Retail Investor Beat“ vom Online-Broker eToro zeigen, welche Faktoren Anleger besonders beschäftigen. Politische Unsicherheit nennen 43 Prozent der Befragten als Risiko für die Märkte. Dahinter folgen geopolitische Konflikte mit 40 Prozent sowie die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abschwächung mit 34 Prozent. Für Privatanleger erhöht das den Druck, Marktbewegungen besser einordnen zu können. Trading-Ausbildungen setzen hier an. Sie vermitteln Grundlagen zu Marktmechaniken, Risikomanagement und Handelsstrategien.

Frage an Branchenexperten und Trader Andre Witzel von Trading.de: Warum wächst der Markt für Trading-Ausbildungen derzeit so stark?

Andre Witzel: „Der Zugang zu den Märkten ist heute viel einfacher als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Ein Konto bei einem Online-Broker ist schnell eröffnet. Viele Anleger merken dann relativ schnell, dass Trading mehr ist als nur Kaufen und Verkaufen. Wir sehen aktuell, dass Trader vor allem nach einer klaren Strategie suchen, bei der Risiken von Anfang an mit eingeplant sind. Außerdem sehen viele Trading als Einnahmequelle oder Altersvorsorge – auch das war früher nicht so und gibt dem Trading nochmal eine deutlich stärkere Bedeutung. Entsprechend sind Anleger heute auch eher bereit, für eine gute Ausbildung Geld zu investieren.“

Witzel sieht gleichzeitig eine wachsende Nachfrage nach Ausbildungsprogrammen. Viele Anleger hätten inzwischen verstanden, dass Börsenhandel nicht allein über Social-Media-Tipps oder einzelne Videos gelernt werden kann.

Worauf Anleger bei Trading-Ausbildungen achten sollten:

Mit dem wachsenden Markt steigt auch die Zahl der Anbieter. Finanzexperten raten, bei der Auswahl einer Trading-Ausbildung genau hinzusehen.

Ein zentraler Punkt ist der Aufbau der Ausbildung. Seriöse Programme vermitteln grundlegende Marktmechaniken, Risikomanagement und Handelslogik, bevor Teilnehmer mit echtem Kapital handeln. Häufig werden Strategien zunächst in einer simulierten Umgebung getestet, etwa über Demokonten.

Auch Transparenz beim Angebot gilt als wichtiges Kriterium. Dazu gehören klare Informationen über Inhalte, Kosten und Laufzeiten. Viele etablierte Programme setzen mittlerweile auf monatliche Modelle statt auf hohe Einmalzahlungen, damit Teilnehmer die Ausbildung flexibel beenden können.

Ein weiteres Merkmal ist persönliche Betreuung. Einfache Online-Kurse bestehen oft nur aus vorproduzierten Videos. In strukturierten Ausbildungen gibt es dagegen regelmäßige Marktbesprechungen, Feedback zu eigenen Trades und feste Ansprechpartner.

Auch der Umgang mit Chancen und Risiken ist ein wichtiger Punkt. Seriöse Anbieter versprechen keine schnellen Gewinne. Stattdessen wird klar gemacht, dass Trading Risiken hat und Erfahrung braucht.

Frage an Branchenexperten und Trader Andre Witzel: Woran erkennen Anleger eine seriöse Trading-Ausbildung?

Andre Witzel: „Wenn mit garantierten Gewinnen oder extrem kurzen Lernzeiten geworben wird, sollte man sehr vorsichtig sein. Trading ist ein Handwerk, das Zeit braucht. Eine gute Ausbildung zeigt nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und setzt auf persönliche Sessions mit Teilnehmern.“

Ein Beispiel aus dem Markt: Wie Trading.de seine Ausbildung aufbaut

Die Plattform Trading.de wurde 2021 vom Trader Andre Witzel gegründet und bietet eine Ausbildung für aktiven Börsenhandel, speziell Daytrading in weltweit beliebten Märkten wie dem S&P 500 oder EUR/USD.

Die Ausbildung ist in mehrere Lernabschnitte aufgebaut. Teilnehmer arbeiten sich Schritt für Schritt von den Grundlagen bis zum eigenständigen Handel vor. Dabei geht es unter anderem um Marktverständnis, klare Handelsregeln und den Umgang mit Risiko.

Der Großteil der Trading.de Ausbildung ist die praktische Anwendung. Doch auch hier gibt es Sicherheitsvorkehrungen im Ausbildungsprogramm: Strategien werden zuerst in einer simulierten Umgebung getestet, bevor sie mit echtem Geld umgesetzt werden.

Frage: Warum spielt das Demokonto in der Ausbildung eine so große Rolle?

Andre Witzel: „Viele Anfänger wollen sofort mit echtem Geld traden. Das führt zu unnötigen Verlusten, die wir ja gerade durch eine Ausbildung vermeiden möchten. Im Demokonto testen Teilnehmer bei uns zunächst die Strategie, dokumentieren ihre Trades und wir analysieren gemeinsam Erfolge und Fehler. Erst wenn die Abläufe funktionieren und beständige „Gewinne“ im Demokonto zu verzeichnen sind, macht der Schritt zum Echtgeldhandel Sinn.“

Neben Lerninhalten umfasst das Programm regelmäßige Live-Calls, persönliche Rückmeldungen zu Trades und individuelle Aufgaben. Ziel ist es, Teilnehmer schrittweise an eigene Handelsentscheidungen heranzuführen.

-> Hier geht es zu Trading.de: trading.de/

Kosten und Zugang zur Ausbildung

Die Teilnahme an der Trading.de Ausbildung erfolgt über ein monatliches Modell. Aktuell liegt der Preis bei 249 Euro pro Monat. Das Angebot kann jederzeit pausiert oder beendet werden. Zusätzlich gilt ein 14-tägiges Rückgaberecht, das neuen Teilnehmern einen risikofreien Einstieg ermöglichen soll.

Ergänzend bietet die Plattform Einsteigerkurse ab 27 Euro sowie verschiedene Tools zur Analyse und Dokumentation von Trades an.

Der wachsende Markt zeigt damit zwei Seiten: Einerseits steigt die Zahl der Angebote – andererseits wächst auch das Bewusstsein vieler Privatanleger, Trading systematisch lernen zu müssen. Für Interessierte bleibt deshalb entscheidend, Anbieter sorgfältig zu prüfen und auf transparente Konzepte zu achten.